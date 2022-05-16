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MEDYA

Güldür Güldür tuvalet kağıdı skeci de olay oldu! Ali Sunal TT listesine girdi

Güldür Güldür'ün cumartesi akşamı Nebati skecini yayınladığı bölümüne gazeteler hakkındaki oyunu damga vurdu. Tuvalet kağıdındaki zamma dikkat çekilen skeçte gazete manşetleri eleştirilerek "tuvalet kağıdı" benzetmesi yapıldı. Sosyal medyada bu skeç paylaşım rekoru kırdı. Bu skeç sonrası Ali Sunal TT listesine girdi.

Show Tv yayınlanan ve Türkiye gündemine dair skeçlere de yer verilen Güldür Güldür programın son bölümünde bazı gazete manşetlerine gönderme yapıldı.

Vatandaşın ekonomik sıkıntılar çekmesine rağmen gazetelerde, "Panda yavruladı, ekonomide altın çağ, Almanya bizi kıskanıyor" manşetlerine yer verildiği aktarıldı.

Gazete başlıklarının okunmasının ardından uzun süre seyircilerden alkış alan sahnede, "tuvalet kağıdına gerek yok, bunları kullanabiliriz" denildi. 

Bu skeç sosyal medyada programı sunan Ali Sunal'ı TT listesine çıkarttı. Ali Sunal'a destek olanlar kadar eleştirenler de vardı. 

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