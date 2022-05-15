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Güldür güldür Nebati skeci yayınlandı! İşte sansürlendi denen Nureddin Nebati skecinin tamamı

Güldür Güldür'ün fragmanını yayınladığı, günlerdir gündemden düşmeyen ve merakla beklenen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati skeci yayınlandı. Sosyal medyada kısa süre içinde ilgi gören skeç izleyicilerle buluştu. Sansür uygulanacağı öne sürülen skeçteki diyaloglar ise dikkatlerden kaçmadı.

Show TV'nin sevilen eğlence programı Güldür Güldür'e, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin skeci damga vurgu. Geçtiğimiz günlerde fragmanı yayınlanan, sansür iddialarının konuşulduğu skeç izleyicilerle buluştu. Bakan Nebati, sosyal medya hesabı Twitter'dan, Güldür Güldür'ün twitini alıntılayarak yanıt verdi.

"Türk lirası daha fazla değer kaybedemez, dibini gördü"
Skeçte Aziz Aslan’ın canlandırdığı Bakan Nebati'nin, kendisine sorulan sorulara "Bankacılık sektörü ilgi alanım, iki tane kredi kartım var benim ya!", "Türk Lirası daha fazla değer kaybedemez, dibini gördü. Durdu burada", "Geçen sene 400 liraya doluyordu otomobil depom, şimdi 1200 liraya doluyor" gibi cevaplar vermesi gündem oldu. Skeçte ayrıca Bakan Nureddin Nebati'nin enflasyon tahminleri de tiye alındı.

Bakan Nebati yanıt verdi
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabı Twitter'dan, skece yanıt vererek, "Keyifle izledim, güldüm ve eğlendim ama gözlerimdeki ışıltıyı göremedim" ifadelerini kullandı.

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