BIST 2.419
DOLAR 15,48
EURO 16,11
ALTIN 901,82
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev'i taşıyan uçaklar Rize-Artvin Havalimanı'nda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i taşıyan uçaklar, iki liderin açılışını yapacağı Rize-Artvin Havalimanı'na geldi.

Açılış töreni için İstanbul'dan hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler özel uçak "TUR" ile saat 13.20'de, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de saat 13.45'te Rize'ye geldi. 

Aliyev'i uçaktan inişinde karşılayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra mevkidaşıyla açılış töreninin yapılacağı alana geçti.

Erdoğan ve Aliyev törenin ardından bir araya gelerek görüşme gerçekleştirecek.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Davutoğlu’na Adıyaman'da 'HDP' ve 'CHP’ tepkisi
Davutoğlu’na Adıyaman'da 'HDP' ve 'CHP’ tepkisi
Muhalif medya neden davet edilmedi? SADAT üyesi Ersan Ergür açıkladı
Muhalif medya neden davet edilmedi? SADAT üyesi Ersan Ergür açıkladı
SADAT'tan Kılıçdaroğlu'nun terörist iddiasına cevap: Ekrem İmamoğlu bizim yan komşumuz olamazdı
SADAT'tan Kılıçdaroğlu'nun terörist iddiasına cevap: Ekrem İmamoğlu bizim yan komşumuz olamazdı
MSB duyurdu: Şehitlerin kanı yerde kalmadı 52 terörist etkisiz
MSB duyurdu: Şehitlerin kanı yerde kalmadı 52 terörist etkisiz
Katar Emiri'nden sürpriz ziyaret! Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Vahdettin Köşkü'nde görüştü
Katar Emiri'nden sürpriz ziyaret! Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Vahdettin Köşkü'nde görüştü
Beyin yakan olay! Sütçü sevgilisini 'akrabam' diye eve aldı, çocuk yapıp kocasının nüfusuna yazdırdı
Beyin yakan olay! Sütçü sevgilisini 'akrabam' diye eve aldı, çocuk yapıp kocasının nüfusuna yazdırdı
DEVA Partili Metin Gürcan tahliyesinin ardından yeniden tutuklandı
DEVA Partili Metin Gürcan tahliyesinin ardından yeniden tutuklandı
Güldür Güldür Nebati skeci sansürlendi denmişti Show TV Nureddin Nebati'yi yayınlıyor
Güldür Güldür Nebati skeci sansürlendi denmişti Show TV Nureddin Nebati'yi yayınlıyor
Ankara Üniversitesi'nde büyük provokasyon! Eğlence adı altında dini değerlerle böyle alay ettiler
Ankara Üniversitesi'nde büyük provokasyon! Eğlence adı altında dini değerlerle böyle alay ettiler
Öğrenci affı çıkıyor!.. AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu duyurup tarih verdi
Öğrenci affı çıkıyor!.. AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu duyurup tarih verdi