Rize-Artvin Havalimanı açıldı Erdoğan'dan açılış töreninde önemli açıklamalar

Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı. Hayat pahalılığıyla mücadelelerinin sürdüğünü belirten Erdogan, "Hatalarımız elbette olmuştur ama Türkiye'ye yaşattığımız atılımların yanında bunlar devede kulak kalır." dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i taşıyan uçaklar, iki liderin açılışını yapacağı Rize-Artvin Havalimanı'na geldi.

Açılış töreni için İstanbul'dan hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler özel uçak "TUR" ile saat 13.20'de, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de saat 13.45'te Rize'ye geldi.

Rize-Artvin Havalimanı'na "Rize-Artvin" isimli ilk yolcu uçağı iniş yaptı

Rize-Artvin Havalimanı daimi hava hudut kapısı ilan edildi

Liderleri taşıyan uçaklar, su takı ile karşılandı.

Aliyev'i uçaktan inişinde karşılayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra mevkidaşıyla açılış töreninin yapılacağı alana geçti. Erdoğan ve Aliyev törenin ardından bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdi.

Aliyev: Karabağ'ın imarı için beraber omuz omuza çalışıyoruz

İlk olarak Aliyev söz alarak törende konuşma yaptı. Aliyev şunları söyledi:

"Kardeş Türkiye günden güne güçleniyor, gelişiyor. Savaşın ilk gününde Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye, Azerbaycan'ın yanındadır demesi, birçokları için mesaj oldu. Türkiye bizim arkamızdaydı. Azerbaycan halkı hiçbir zaman bu kardeşliği unutmayacak. Karabağ'ın imarı için beraber, omuz omuza çalışıyoruz. Aziz dostlar, ben ilk kez Rize'deyim. Uçaktan burayı seyrederken dedim ki, burası cennete benziyor. Rize'nin, Artvin'in, Karadeniz'in tabiatı büyük servettir ama en büyük servet, bu bölgenin insanlarıdır."

"Bu eser hava yolu ulaşımında alınan mesafenin sembolü''

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Eser ve hizmet siyasetimizin son örneği bu havalimanı. Bu havalimanımız sıradan bir yatırım değildir. Dünyada deniz üzerinden inşa edilen toplam 5 havalimanı bulunuyor. Rize-Artvin ile birlikte ikisi ülkemizdedir. Ülkemizdeki toplam havalimanı sayısını 26'dan 57'ye çıkardık.'

5 yılda yaklaşık 4,4 milyar liralık yatırımla tamamlandı. Bu eser hava yolu ulaşımında alınan mesafenin sembolü.'

"Uçaklarımız boş gidip geliyor"

Ancak şu anda uçaklarımız boş gidip geliyor. Rizeli, Artvinli hemşerilerime sesleniyorum. Bu uçakların boş gidip gelmesi ne Rizeli'ye ne Artvinli'ye yakışır. Bu uçaklar doldurulmalı ki gidiş gelişler çok daha farklı bir şekilde devam etsin. Artık Rize'de, Artvin'de türküler ayrılık değil, kavuşma üzerine söylenecek. Rize'ye 25 milyar TL tutarında yatırım yaptık.

Yeminli Türkiye düşmanları

Yalanın, iftiranın kol gezdiği bir iklimde ülkemizi geleceğine hazırlıyoruz. Küresel yönetim ve ekonomi sisteminin kökünden sarsıldığı dönemde biz yatırımla, istihdamla, üretimle, ihracatla ülkemizi büyütmek için gece, gündüz çalışıyoruz. Yeminli Türkiye düşmanlarının değirmenine su taşımayı siyaset sananların gafletlerine ve ihanetlerine rağmen bu bayrağı hep daha yukarıya dikmek için yolumuza devam edeceğiz.

"Hayat pahalılığıyla mücadelemizi de sürdürüyoruz"

Hatalarımız elbette olmuştur ama Türkiye'ye yaşattığımız atılımların yanında bunlar devede kulak kalır. Üretim ve istihdam tarafında işler planladığımız gibi gidiyor. Hayat pahalılığıyla mücadelemizi de sürdürüyoruz.