BIST 2.419
DOLAR 15,48
EURO 16,11
ALTIN 901,82
GÜNCEL

SADAT'tan Kılıçdaroğlu'nun terörist iddiasına cevap: Ekrem İmamoğlu bizim yan komşumuz olamazdı

SADAT Yönetim Kurulu üyesi Ersan Ergür, Kılıçdaroğlu'nun suçlamalarına cevap vererek, "Eğer SADAT merkezinde Kılıçdaroğlu'nun iddia ettiği gibi terörist yetiştirmiş olsaydı sayın Ekrem İmamoğlu bizim yan komşumuz olamazdı. Aramızda 7 metrelik bir sokak var." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun millevetilleri ve partililerle birlikte Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin (SADAT) Beylikzüdü'ndeki merkezini basmaya gitmesinin yankıları sürüyor. 

Kılıçdaroğlu, burada yaptığı açıklamada "Bu kuruluşun hedefleri arasında gayrı nizami harp eğitimi de var.  Aynı zamanda terörist yetiştiren bir kuruluş" ifadelerini kullandı.

Hadi Özışık'ın Youtube kanalına konuk olan Ergür, SADAT Yönetim Kurulu üyesi Ersan Ergür, Kılıçdaroğlu'nun suçlamalarına cevap verdi.

"Ekrem Bey SADAT'ın bitişiğinde oturuyor"
"Bu provokatif ziyaretin tamamı manidar. Terörist görmek istiyorlarsa yürümeleri gereken yer Kandil'dir Sincar'dır. Kesinlikle kendi partilerinin belediye başkanlarının olduğu Beylikdüzü değildir. Eğer SADAT merkezinde Kılıçdaroğlu'nun iddia ettiği gibi terörist yetiştirmiş olsaydı sayın Ekrem İmamoğlu bizim yan komşumuz olamazdı. Ekrem Bey hemen SADAT'ın olduğu bölgenin bitişiğinde oturuyor. Aramızda 7 metrelik bir sokak var. SADAT'ın bütün faaliyetleri ticari olarak tüzüğünde belirtmiş olduğu faaliyetler ile ilgili olan kurumlar ve birimlerdir."

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
MSB duyurdu: Şehitlerin kanı yerde kalmadı 52 terörist etkisiz
MSB duyurdu: Şehitlerin kanı yerde kalmadı 52 terörist etkisiz
Turizm Bakanı Nuri Ersoy kendi şirketine 25 dönüm orman arazisi tahsisini onayladığını doğruladı! 'Ama eksik...'
Turizm Bakanı Nuri Ersoy kendi şirketine 25 dönüm orman arazisi tahsisini onayladığını doğruladı! 'Ama eksik...'
Beyin yakan olay! Sütçü sevgilisini 'akrabam' diye eve aldı, çocuk yapıp kocasının nüfusuna yazdırdı
Beyin yakan olay! Sütçü sevgilisini 'akrabam' diye eve aldı, çocuk yapıp kocasının nüfusuna yazdırdı
DEVA Partili Metin Gürcan tahliyesinin ardından yeniden tutuklandı
DEVA Partili Metin Gürcan tahliyesinin ardından yeniden tutuklandı
Ankara Üniversitesi'nde büyük provokasyon! Eğlence adı altında dini değerlerle böyle alay ettiler
Ankara Üniversitesi'nde büyük provokasyon! Eğlence adı altında dini değerlerle böyle alay ettiler
Öğrenci affı çıkıyor!.. AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu duyurup tarih verdi
Öğrenci affı çıkıyor!.. AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu duyurup tarih verdi
'Rambo Okan' köprüdeki Trabzonspor Bayrağını bu kes kesti! 2 kez yakalanmıştı...
'Rambo Okan' köprüdeki Trabzonspor Bayrağını bu kes kesti! 2 kez yakalanmıştı...
DEAŞ'lılar Adana'da dehşet saçtı! Önce kurşunladılar, sonra benzin döküp evleri yaktılar! o anlar kamerada
DEAŞ'lılar Adana'da dehşet saçtı! Önce kurşunladılar, sonra benzin döküp evleri yaktılar! o anlar kamerada
Erdoğan taklidi videosu olay! Erdoğan pazara gitti Suriyeli fotoğraf çektirmek isteyince...
Erdoğan taklidi videosu olay! Erdoğan pazara gitti Suriyeli fotoğraf çektirmek isteyince...
İlber Ortaylı: Bu memlekette 400 bin dolara vatandaşlık satılıyor bu bir rezalet
İlber Ortaylı: Bu memlekette 400 bin dolara vatandaşlık satılıyor bu bir rezalet