SADAT'tan Kılıçdaroğlu'nun terörist iddiasına cevap: Ekrem İmamoğlu bizim yan komşumuz olamazdı

SADAT Yönetim Kurulu üyesi Ersan Ergür, Kılıçdaroğlu'nun suçlamalarına cevap vererek, "Eğer SADAT merkezinde Kılıçdaroğlu'nun iddia ettiği gibi terörist yetiştirmiş olsaydı sayın Ekrem İmamoğlu bizim yan komşumuz olamazdı. Aramızda 7 metrelik bir sokak var." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun millevetilleri ve partililerle birlikte Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin (SADAT) Beylikzüdü'ndeki merkezini basmaya gitmesinin yankıları sürüyor.

Kılıçdaroğlu, burada yaptığı açıklamada "Bu kuruluşun hedefleri arasında gayrı nizami harp eğitimi de var. Aynı zamanda terörist yetiştiren bir kuruluş" ifadelerini kullandı.

Hadi Özışık'ın Youtube kanalına konuk olan Ergür, SADAT Yönetim Kurulu üyesi Ersan Ergür, Kılıçdaroğlu'nun suçlamalarına cevap verdi.

"Ekrem Bey SADAT'ın bitişiğinde oturuyor"

"Bu provokatif ziyaretin tamamı manidar. Terörist görmek istiyorlarsa yürümeleri gereken yer Kandil'dir Sincar'dır. Kesinlikle kendi partilerinin belediye başkanlarının olduğu Beylikdüzü değildir. Eğer SADAT merkezinde Kılıçdaroğlu'nun iddia ettiği gibi terörist yetiştirmiş olsaydı sayın Ekrem İmamoğlu bizim yan komşumuz olamazdı. Ekrem Bey hemen SADAT'ın olduğu bölgenin bitişiğinde oturuyor. Aramızda 7 metrelik bir sokak var. SADAT'ın bütün faaliyetleri ticari olarak tüzüğünde belirtmiş olduğu faaliyetler ile ilgili olan kurumlar ve birimlerdir."