MSB duyurdu: Şehitlerin kanı yerde kalmadı 52 terörist etkisiz

Turizm Bakanı Nuri Ersoy kendi şirketine 25 dönüm orman arazisi tahsisini onayladığını doğruladı! 'Ama eksik...'

'Rambo Okan' köprüdeki Trabzonspor Bayrağını bu kes kesti! 2 kez yakalanmıştı...

İlber Ortaylı: Bu memlekette 400 bin dolara vatandaşlık satılıyor bu bir rezalet