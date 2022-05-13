BIST 2.421
DOLAR 15,46
EURO 16,12
ALTIN 902,43
GÜNCEL

MSB duyurdu: Şehitlerin kanı yerde kalmadı 52 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Suriye’nin kuzeyindeki terör hedefleri derhâl ateş altına alınmış ve cezalandırma atışları sonucunda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 52’ye yükselmiştir. Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:
Dün gerçekleşen hain saldırı sonrası Suriye’nin kuzeyindeki terör hedefleri derhâl ateş altına alınmış ve cezalandırma atışları sonucunda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 52’ye yükselmiştir. Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız.

Bölgedeki terör hedefleri ateş altına alınmaya devam edilmektedir. Asil milletimizin huzur ve güvenliğine kasteden her türlü girişime misliyle karşılık vermeyi sürdüreceğiz.

Sitene Ekle
Etiketler
msb
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Turizm Bakanı Nuri Ersoy kendi şirketine 25 dönüm orman arazisi tahsisini onayladığını doğruladı! 'Ama eksik...'
Turizm Bakanı Nuri Ersoy kendi şirketine 25 dönüm orman arazisi tahsisini onayladığını doğruladı! 'Ama eksik...'
Katar Emiri'nden sürpriz ziyaret! Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Vahdettin Köşkü'nde görüştü
Katar Emiri'nden sürpriz ziyaret! Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Vahdettin Köşkü'nde görüştü
DEVA Partili Metin Gürcan tahliyesinin ardından yeniden tutuklandı
DEVA Partili Metin Gürcan tahliyesinin ardından yeniden tutuklandı
Güldür Güldür Nebati skeci sansürlendi denmişti Show TV Nureddin Nebati'yi yayınlıyor
Güldür Güldür Nebati skeci sansürlendi denmişti Show TV Nureddin Nebati'yi yayınlıyor
Öğrenci affı çıkıyor!.. AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu duyurup tarih verdi
Öğrenci affı çıkıyor!.. AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu duyurup tarih verdi
'Rambo Okan' köprüdeki Trabzonspor Bayrağını bu kes kesti! 2 kez yakalanmıştı...
'Rambo Okan' köprüdeki Trabzonspor Bayrağını bu kes kesti! 2 kez yakalanmıştı...
DEAŞ'lılar Adana'da dehşet saçtı! Önce kurşunladılar, sonra benzin döküp evleri yaktılar! o anlar kamerada
DEAŞ'lılar Adana'da dehşet saçtı! Önce kurşunladılar, sonra benzin döküp evleri yaktılar! o anlar kamerada
Erdoğan taklidi videosu olay! Erdoğan pazara gitti Suriyeli fotoğraf çektirmek isteyince...
Erdoğan taklidi videosu olay! Erdoğan pazara gitti Suriyeli fotoğraf çektirmek isteyince...
İlber Ortaylı: Bu memlekette 400 bin dolara vatandaşlık satılıyor bu bir rezalet
İlber Ortaylı: Bu memlekette 400 bin dolara vatandaşlık satılıyor bu bir rezalet
Üvey babam beni öldürecek! Kaza yapan genci sakinleştirmek kolay olmadı
Üvey babam beni öldürecek! Kaza yapan genci sakinleştirmek kolay olmadı