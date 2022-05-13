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Erdoğan taklidi videosu olay! Erdoğan pazara gitti Suriyeli fotoğraf çektirmek isteyince...

Sosyal medyada Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taklit ettiği paylaşımlarla dikkat çeken fenomen Muhammed Nur Nahya son videosu ile gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sesini ve mimiklerini taklit ettiği videoları paylaşarak dikkatleri üzerine çeken üniversite öğrencisi Muhammed Nur Nahya, bu kez sosyal medya hesabından Erdoğan’ın pazar alışverişini konu edinen bir parodi video yayımladı.

Videoda Emine Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu yemeğe davet ettiği kurgusuyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pazar alışverişi yapmasını istedi. Erdoğan’ı taklit eden Nahya, pazar fiyatlarına şaşırarak “Bunları sarayın arka bahçesinde yetiştirelim” diyerek pahalılığa dikkat çekti.

 "Süleyman bey, niyeti temiz mi?"
Pazar alışverişi yaptığı sırada Erdoğan'ın yanına gelerek fotoğraf çektirmek isteyen bir Suriyeli göçmen ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslenerek "Süleyman bey, niyeti temiz mi?" diye sordu.

Ne olmuştu?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TGRT Haber'de çıktığı canlı yayında kadınların taciz edildiği videolarla alakalı "Niyetleri kötü olsa selfie mi çekerler" ifadelerini kullanmış ve sözleri kamuoyunda büyük tepkilere neden olmuştu.

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