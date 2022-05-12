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Beyninde tümör var dendi! Hastanedeki fotoğrafları ortalığı karıştırdı: CZN Burak sessizliğini bozdu

CZN Burak adıyla bilinen Burak Özdemir'in sosyal medyada paylaşılan fotoğrafları sevenlerini üzdü. Bazı haber sitelerinde Özdemir'in beyninde tümör olduğu iddiaları ortaya atıldı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Özdemir açıkladı.

TikTok ve Instagram'da paylaştığı videolarla fenomen olan ve ' Czn Burak' lakaplı ünlü işletmeci Burak Özdemir'le ilgili sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar büyük yankı uyandırdı. Bir hastanede çekilen fotoğraf kareleri sonrası bazı haber sitelerinde Burak Özdemir'in beyninde tümör olduğu iddiaları ortaya atıldı. Kısa sürede büyük yankı uyandıran iddia sonrası gözlerin çevrildiği Özdemir, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak iddiaları yalanladı. Özdemir açıklamasında, "Herkese merhabalar, güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Kötü bir durum yok. Lütfen asılsız haberlere, paylaşımlara itibar etmeyiniz. Teşekkür ederiz, iyi ki varsınız. En güzel bağ sevgidir" ifadelerine yer verdi.

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