Ahmet Çakar'ın Melis Sezen ve başörtülü kızlar için iğrenç sözleri: Sütyen giymemiş göğüsleri...

Akit TV'de bir dönem MHP'de milletvekilliği yapan Ahmet Çakar, kılık kıyafet üzerinden çirkin eleştiriler yaptı. Önce oyuncu Melis Sezen'in göğüslerinin görünmesini ve sütyen giymemesini eleştiren Ahmet Çakar, ardından başörtülü kızları yerden yere vurdu.

Akit TV'de ekrana gelen programda Sabri Balaman'ın konuğu olan bir dönem MHP'de milletvekilliği yapan Ahmet Çakar, kılık kıyafet üzerinden çirkin eleştiriler yaptı. Kanal D'de yayınlanan dizileri hedef alan Ahmet Çakar, Melis Sezen için şunları söyledi:

-"Sadakatsiz filminde oynayan bir kız var, adını filan bilmem. Geçen gün onları bir galaya çağırdılar. Bir kıyafet giymiş, o kıyafet suç. Hem de şikayete bağlı olmayan suçtur. Göğüs dekoltesi tamamen açık. Toplum içinde kendini gösteriyor. Sütyen yok, göğüs dekoltesi göbeğe kadar inmiş... Yani bu ahlaksızlığın daniskası değil midir? Bu yavaş yavaş muhafazakar genç kızlarımıza sirayet ediyor.