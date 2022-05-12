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Genç kadın AVM'de selfie tacizcisi mülteci sapığa dersini verdi! Elinden telefonunu alıp kırdı

Son dönemde mülteci erkeklerin, selfie çekiyormuş gbi yapıp Türk kadınlarını videoya aldıkları ve internette yayınladıkları görüntüler ortalığa saçıldı. Dün İstanbul'daki ünlü bir AVM'de tacizci, genç kadını kayıt altına alırken genç kadın durumu farkedince olanlar oldu.

İstanbul'da selfie tacizcisi sapık suçüstü yakalanınca elindeki telefonundan da oldu. Florya’daki bir AVM’nin kamera kayıtlarında genç bir kız sıkma meyve suyu alanında çalıştığı görülüyor.

Genç kız birden bir yabancı uyruklu tacizcinin kendisini cep telefonu ile kayıt aldığını görerek tepki göstermeye başlıyor. 

Tacizcinin elinden cep telefonunu alan kız, telefonun galerisinde kendi fotoğraflarını görünce çılgına döndü. Tacize uğrayan genç kız cep telefonunu yere atarak kırdı.

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