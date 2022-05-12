İlber Ortaylı 'Türkiye'nin mülteciye ihtiyacı var' deyip hayati uyarılar yaptı! Kıyıları onlara satmayın...

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, “Türkiye’nin mülteciye ihtiyacı var” delip gerekçelerini saydı. "Hepsini ülkelerine gönderelim" diyenlere çıkışan Ortaylı, "Ne bunları atalım ne bunların hepsini tutalım” değerlendirmesi yaptı. İlber Ortaylı'nın mülteciler ve yabancı uyrukluların sahil bölgelerinden uzak tutulması ve onlara buralarda mülk satılmaması konusundaki hayati uyarısı ise gözlerden kaçırıldı...

Tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı, A Haber’de Melih Altınok'un programında sığınmacılar ile ilgili çok dikkat çeken açıklamalar yaptı. “Türkiye’nin mülteciye ihtiyacı var” diyen İlber Ortaylı, "Yaşlanıyoruz değil mi hocam?” diyen programın sunucusu Melih Altınok’a “Yaşlanıyoruz. Dua etmeliyiz ki bünyemiz bu yaşlılığı kaldırmaya müsait” cevabını verdi

Hepsini atalım diyenler var, ne, nasıl atıyorsun!

“Başımızda bir mülteci sorunu var. 'Hepsini atalım' diyenler var. Neyi atıyorsun? Bunların içinde Uygur, Afgan var. Türkmen var, Arap var. Sen çıkıp diyorsun ki hepsini atalım. Burada Suriyelilerin kaçı nasıl gider? Ne bunları atalım ne bunların hepsini tutalım.”

Senin bağında bahçende kim çalışacak, hayvanına kim bakacak?

"Mültecilerin nüfusa entegrasyonundan söz edemeyiz. Türkiye'nin mülteciye ihtiyacı var yaşlanıyoruz. Bizi kültürel azınlıklarımız koruyacak. Afganlar olmasın diyenler var. Senin bağında bahçende meyveyi kim toplayacak, hayvanlara kim bakacak?”

Mültecilere ve yabancılara sahil bölgelerinden mülk satmayın

Ünlü tarihçinin bu ifadeleri sosyal medyada kısa sürede gündem olarak tepki çekti. Ancak İlber Ortaylı'nın mültecilere ve yabancılara sahil kesimlerinde ev ve arazi satılmaması, mültecilerin sahillerden uzak tutulması konusundaki hayati uyarıları ise görmezden gelindi. Ortaylı, yabancılar ve mültecilerin sahil kesiminde mülk edinmesine kesinlikle izin verilmemesi gerektiğinin altını çizip ileride çok büyük sıkıntılar yaşanacağı uyarısı yaptı!