İSKİ'nin su borusu patladı gökyüzüne kadar fışkırdı İstanbul'da 5 ilçede sular kesik açıklama geldi

İSTANBUL'da 5 ilçenin suları İSKİ'nin borusunun patlaması yüzünden kesildi. Başakşehir Bahçeşehir ile Yeşilkent Mahallesi bağlantı yolunda İSKİ'ye ait isale hattında su borusu patladı. Metrelerce yükseğe fışkıran su kameralar yansırken patlama sonucu yollar göle dönerken bazı araçlar yürümekte zorluk çekti.

Başakşehir Bahçehir ile Yeşilkent Mahallesi arasında bağlantı yolundaki kavşakta İSKİ'ye ait Şahintepe isale hattında vantuz patlaması sonucu su metrelerce yükseğe fışkırtı. Kavşakta yollar göle dönerken, sürücüler ilerlemekte zorluk çekti. Su nedeniyle Isparta Kule ile Yeşilkent istikametine giden yollarda uzun kuyruklar oluştu.

Oluşan vantuz arıza nedeniyle Arnavutköy, Başakşehir, Esenyurt, Avcılar ve Beylikdüzü’nün bazı mahallerinde su kesintisi yaşanıyor.

Trafikte ilerlemekte zorluk çeken sürücüler ise, “İstanbul’un durumu bu, 2 saattir yoldayız. Kuyruk Beylikdüzü’ne kadar ulaşmış” diye tepki gösterdi.

Olay yerine gelen ekipler tarafından su kesilirken, arıza onarım çalışmaları devam ediyor.

İSKİ'den açıklama geldi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Başakşehir'de patlayan su borusuna ilişkin, "Haberlere konu olan arızaya anında müdahale edilmiş ve sorun giderilerek şehre su verilmeye başlanmıştır. Hattın yeniden dolması ve basınçlanması zaman alacaktır." açıklamasını yaptı.

​​​​​​​İSKİ'den yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında Şahintepe İsale Hattı'nda yaşayan arıza konu edilerek eleştirilerde bulunulduğu aktarıldı.

İSKİ'nin İstanbul'a toplam uzunluğu 23 bin kilometreyi bulan içme suyu ağı ile hizmet verdiği belirtilen açıklamada, bu uzunluğun "ekvatorun uzunluğunun yarısından daha fazla" olduğu ifade edildi.

Açıklamada, böylesi bir su şebekesinin işletilmesi sırasında zaman zaman arızaların yaşanabildiği anlatılarak, şunlar kaydedildi:

"İdaremiz, bu arızalara 365 gün 24 saat esasına göre hızla müdahale etmektedir. Son arızanın meydana geldiği isale hattı, 8 kilometre uzunluğunda ve 1,60 metre çapında oldukça büyük bir hattır. Arıza ihbarının alınmasını müteakip suyun kesilmesi, hattın uzunluğuna ve çapına bağlı olarak zaman almaktadır. Boru arızalarımızın sayısı diğer büyükşehirlerle karşılaştırıldığında, İstanbul'da yaşanan arıza sayısının normal değerlerde olduğu görülecektir. Haberlere konu olan arızaya da anında müdahale edilmiş ve sorun giderilerek şehre su verilmeye başlanmıştır. Hattın yeniden dolması ve basınçlanması zaman alacaktır."