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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyeli bombası : Geri gönderemeyeceksiniz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sığınmacılar konusunda bomba açıklamalar yaptı. Erdoğan Suriyeliler, Afgan ve Pakistanlılar için "Bu kardeşlerimizi bu ülkeden geri gönderemeyeceksiniz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında Türkiye gündeminin ilk sırasına yerleşen göçmenler konusunda açıklama yaptı. Erdoğan şunları söyledi:

Ülkemizde muhacir olan bu insanları ne Bay Kemal'in sözüyle ne yandaşlarının sözüyle geri itmeyiz, ötelemeyiz. Bay Kemal senin dün söylediğin bugün yoktur. Biz farklı bir medeniyetten geliyoruz. Bizde muhacirlik var ensarlık var. Ölümden ölüm beğen, diyenlerin kovduğu bu kardeşlerimize kapılarımızı nasıl açtıysak aynı şekilde korumaya devam edeceğiz. Bu kardeşlerimizden kendi tasarrufuyla geri dönmek isteyen varsa zaten dönecektir. Ama biz Boraltan Köprüsü olduğu gibi silah dayayarak düşmana teslim etmeyiz Bay Kemal bunu böyle bilesin.

-Boraltan Köprüsü'nde kardeşlerimiz "Siz bizi bu Ermenilere teslim etmeseydiniz de siz öldürseydiniz," demişlerdir. bunların farkı var mı? Aynı zihniyet. Şimdi de aynısını yapıyor. Biz bu görevde olduğumuz sürece Bay Kemal yandaşların da dahil hepinize sesleniyorum siz bu kardeşlerimizi bu ülkeden geri gönderemeyeceksiniz. Şu an itibarıyla da bunu öğrenen duyan gerek Suriyeli gerek Iraklı Afgan hepsi gönül huzuru içine giriyorlar. Onlar ülkelerinden kaçışları hepsi sadece bir sığınmadır. Bizler bu muhacir kardeşlerimize ensar görevi yapıyoruz yapmaya devam edeceğiz.

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