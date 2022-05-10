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Al Kemal Kılıçdaroğlu'nu vur Ümit Özdağ'a! Hadi Özışık yorumluyor...

Al Kemal Kılıçdaroğlu'nu vur Ümit Özdağ'a! İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık yorumluyor...

Sığınmacılar konusunda Erdoğan ne diyor?... "1 milyon kişiyi gönüllü olarak geri göndereceğiz..." diyor... Kemal Kılıçdaroğlu ise "Biz iktidara gelince 2 yıl içerisinde tüm mültecileri davulla zurnayla ülkelerine geri göndereceğiz" diyor... Ümit Özdağ ne diyor?... "Bizler Zafer Partisi olarak artık sizlerin ülkenize geri dönmenizin zamanı geldiğini söylüyoruz..." Al Kemal Kılıçdaroğlu'na, vur Ümit Özdağ'a... Peki CHP'nin İstanbul İL Başkanı Canan Kaftancıoğlu ne diyor?.. "20. yüzyılda 10 milyon mültecinin hepsini ülkelerine geri gönderemezsiniz..." diyor.. Sedef Kabaş ise ümlecileri bu topraklardan kovmayacağız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Sen onları göndermiyorsan biz de seni göndeririz. Var mısınız?..." diye meydan okuyor... Sedef Kabaş'a sorarlar, "Sen kimsin, hangi sıfatla böyle bir şey söylüyorsun" diye...

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