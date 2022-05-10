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Cemal Enginyurt'tan Suriyeliler için olay sözler : Camiye gitmiyorlar kadın satıyorlar

DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt KRT TV canlı yayınında Suriyeliler için olay sözler sarfetti. Cemal Enginyurt., 'Bunlar camiye gitmez, Fatih'e gidin hepsi kadın ticareti yapıyor" dedi.

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, Suriyelilerin 'din kardeşimiz' diye empoze edilmesine şaşırtan sözlerle itiraz etti. Enginyurt KRT TV canlı yayınında şunları söyledi:
-'Hangisini camide gördük şu ana kadar. Çamlıca Camisini yaptılar 60 bin kişilik. Şu ana kadar 2 Suriyeli görmedik camide. Neyin din kardeşliği. Bunlar sığınmacı. Savaştan kaçtı sahip çıktı denilmesini anlarız. Ama bunu dine dayandırmak ne oluyor? Bunların büyük bir kısmı uyuşturucu satıyor. Fatih'e gittiğinizde kadın ticareti yapıyor. Büyük bir kısmı sosyal medyada bacımızın kızlarımızın gizlice görüntülerini çekip sapıkça bunu yayınlıyor. Sokakta dilencilik yapıyor. Sandalyenin İstanbul'un ortasında yola koyup 'erkekseniz gelin diye bağırıyorlar'. Burda sığınmacıları koruyup kollayalım ama bu sığınmacılar bize huzur refah bıraktılar mı? Hayır... 

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