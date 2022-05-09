Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyeli açıklaması: Sonuna kadar sahip çıkacağız Bay Kemal

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Suriyeliler) Kapımız açık onlara, ev sahipliğimizi yapmaya devam edeceğiz. Onları katillerin eline ve kucağına atmayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde MÜSİAD'ın 32. Kuruluş Yıl Dönümü Programı ve Geleneksel MÜSİAD Türkiye'nin Gücü Ödülleri Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz, muhacirlik ve ensar olma kabiliyetinin ne olduğunu en iyi bilen bir kültürün mensuplarıyız." dedi.

Suriyeliler konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendileri arzu ettikleri zaman vatanlarına dönebilirler ama biz onları asla bu topraklardan kovmayız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(MÜSİAD) Suriye'nin kuzeyinde olduğu gibi, 600-650 briket evin orada inşa edilmesi attığınız bu güzel adımlardan bir tanesidir." ifadelerini kullandı.