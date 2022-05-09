BIST 2.460
DOLAR 15,06
EURO 15,92
ALTIN 904,18
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyeli açıklaması: Sonuna kadar sahip çıkacağız Bay Kemal

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Suriyeliler) Kapımız açık onlara, ev sahipliğimizi yapmaya devam edeceğiz. Onları katillerin eline ve kucağına atmayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde MÜSİAD'ın 32. Kuruluş Yıl Dönümü Programı ve Geleneksel MÜSİAD Türkiye'nin Gücü Ödülleri Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz, muhacirlik ve ensar olma kabiliyetinin ne olduğunu en iyi bilen bir kültürün mensuplarıyız." dedi.

Suriyeliler konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendileri arzu ettikleri zaman vatanlarına dönebilirler ama biz onları asla bu topraklardan kovmayız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(MÜSİAD) Suriye'nin kuzeyinde olduğu gibi, 600-650 briket evin orada inşa edilmesi attığınız bu güzel adımlardan bir tanesidir." ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Türkiye'yi terk eden Seksenler oyuncusu Erdem Baş'ı İlker Gümüşoluk tiye aldı! 50 bin lira verdim ona
Türkiye'yi terk eden Seksenler oyuncusu Erdem Baş'ı İlker Gümüşoluk tiye aldı! 50 bin lira verdim ona
Rusya'nın Polonya Büyükelçisine büyük şok! Yüzüne kan rengi kırmızı boya attılar
Rusya'nın Polonya Büyükelçisine büyük şok! Yüzüne kan rengi kırmızı boya attılar
Ümit Özdağ'dan yeni provokasyonlar hazırlanıyor iddiası
Ümit Özdağ'dan yeni provokasyonlar hazırlanıyor iddiası
Siyah kuşak sahibi gelin damadı yerden yere vurdu o anlar görüntülendi
Siyah kuşak sahibi gelin damadı yerden yere vurdu o anlar görüntülendi
Kucağındaki bebekle dilenen kadının üzerinden bin 850 TL çıktı
Kucağındaki bebekle dilenen kadının üzerinden bin 850 TL çıktı
İstanbul'da inanılmaz görüntüler! Önce unlu yumurtalı eğlence yaptılar sonra yolu trafiğe kapattılar
İstanbul'da inanılmaz görüntüler! Önce unlu yumurtalı eğlence yaptılar sonra yolu trafiğe kapattılar
Kilolarca et kamyonet kasasında hiç bir önlem alınmadan taşındı
Kilolarca et kamyonet kasasında hiç bir önlem alınmadan taşındı
Show TV'nin sansürlediği Güldür Güldür'deki Bakan Nureddin Nebati skeci
Show TV'nin sansürlediği Güldür Güldür'deki Bakan Nureddin Nebati skeci
Bursa'da metroda sigara içen Suriyeli iddiası olay oldu! Bursa Valiliği gerçeği açıkladı
Bursa'da metroda sigara içen Suriyeli iddiası olay oldu! Bursa Valiliği gerçeği açıkladı
Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul gözaltına alındı! Eşi gözaltı görüntülerini paylaştı
Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul gözaltına alındı! Eşi gözaltı görüntülerini paylaştı