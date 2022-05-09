Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul gözaltına alındı! Eşi gözaltı görüntülerini paylaştı
ADANA'da Furkan Vakfı Kurucusu Alparslan Kuytul'un sabah saatlerinde gözaltına alındı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Kuytul, emniyete götürüldü.
Furkan Vakfı Kurucusu Alparslan Kuytul'un sabah saatlerinde gözlatına alındı. Gözaltına alındığı haberini eşi Semra Kuytul duyurdu. Vakfı sosyal medya hesabından Kuytul'un sağlık kontrolünden çıkarken çekilen görüntüleri paylaştı.
Alparslan Kuytul gözaltına alındı. Furkan Vakfı Kurucusu Alparslan Kuytul sabah saatlerinde gözaltına alındı. Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran eşi Semra Kuytul, "Alparslan Hocamı gözaltına aldılar. Adliyeye gidiyoruz..’" ifadelerini kullandı.