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MEDYA

ATV'nin Adı Sevgi dizisi 10. bölüm fragmanı

Adı Sevgi dizisi 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Adı Sevgi'nin bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Adı Sevgi 15 Mayıs 2022 Pazar akşamı ATV'de...

Adı Sevgi, hayallerinin ve umutlarının peşinden koşan mesleğine aşık genç bir öğretmenin kararlılık, sevgi ve fedakarlıkla verdiği amansız mücadeleyi; öğrencilerde, ailelerde ve bütün kasabada yarattığı değişimi anlatıyor.

Yunus Emre Yıldırımer'in başrolü Gizem Güneş ile paylaştığı Adı Sevgi'nin oyuncu kadrosunda Fatih Al, Nihan Büyükağaç, Mehtap Bayri, Okday Korunan, Hande Kaptan, Asya Kasap, Mert Doğan, Serpil Gül, İlker Sami Kılıç, Asena Keskinci, Esat Polat Güler, Kürşat Demir, Ece Koroğlu, Cenk Hakan Köksal, Lara Domaç, Sıla Korkmaz, Arzu Güler, Bora Kırkım, Ozan Güçlü ve Berfu Öngören yer alıyor.

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