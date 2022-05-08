BIST 2.459
DOLAR 14,94
EURO 15,77
ALTIN 905,21
YEREL

Amasya'da 2 kişinin öldüğü feci kaza güvenlik kamerasına böyle yansıdı

İhlas Haber Ajansı

Amasya’da seyir halindeki minibüsün yol kenarında duran pikaba çarptığı kazada aynı aileden 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Çarpma anı ise çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Özkan Kiraz'ın kullandığı 55 KY 443 plakalı minibüs Otogar Kavşağı'nda emniyet şeridinde duran Gökhan Fidan idaresindeki 34 ECN 487 plakalı pikaba arkadan çarptı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 acil sağlık ekibi sevk edildi.

Feci kazada sürücünün eşi Hatice Kiraz ve kayınvalidesi Dürdane Argun olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan sürücü ile aynı araçtaki kızı Sudenaz Kiraz, Nagihan Kiraz, Nurbanu Kiraz, Mustafa Argun ve Emine Argun ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Cenazeler yapılan incelemenin ardından cenaze aracına konularak hastane morguna götürüldü.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Show TV'ye tepki yağdı! Güldür Güldür'deki Bakan Nebati skeci yayınlanmadı "Buluruz, hallederiz..."
Show TV'ye tepki yağdı! Güldür Güldür'deki Bakan Nebati skeci yayınlanmadı "Buluruz, hallederiz..."
Kadınların görüntülerini gizlice çekip paylaştı! Yabancı uyruklu sapık yakalandı
Kadınların görüntülerini gizlice çekip paylaştı! Yabancı uyruklu sapık yakalandı
Sosyal medyada gördüğü şakayı yapayım derken faciaya yol açıyordu
Sosyal medyada gördüğü şakayı yapayım derken faciaya yol açıyordu
Star'ın Kaderimin Oyunu dizisi 21. bölüm fragmanı
Star'ın Kaderimin Oyunu dizisi 21. bölüm fragmanı
Kanal D'nin Arka Sokaklar dizisi 627. bölüm fragmanı
Kanal D'nin Arka Sokaklar dizisi 627. bölüm fragmanı
TRT 1'in Kasaba Doktoru dizisi 6. bölüm fragmanı
TRT 1'in Kasaba Doktoru dizisi 6. bölüm fragmanı
TRT 1'in Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi 30. bölüm fragmanı
TRT 1'in Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi 30. bölüm fragmanı
TV8'in Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi 6. bölüm fragmanı
TV8'in Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi 6. bölüm fragmanı
FOX'un Gülümse Kaderine dizisi 3. bölüm fragmanı
FOX'un Gülümse Kaderine dizisi 3. bölüm fragmanı
Show TV'nin Oğlum dizisi 13. bölüm fragmanı
Show TV'nin Oğlum dizisi 13. bölüm fragmanı