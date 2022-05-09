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 İsviçre'de PKK yandaşları, 23 Nisan Festivali'ne katılan Türk vatandaşlarına saldırdı

İSVİÇRE'nin Basel kentinde bugün düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali'n dekutlamalarında terör örgütü PKK yandaşları, Türk vatandaşlarına saldırdı.

İsviçre'nin Basel kentinde Türk vatandaşları tarafından bugün de 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe çok sayıda kişi katılırken, terör örgütü PKK yandaşları tarafından saldırı gerçekleştirildi.

Saldırı esnasında büyük arbede yaşanırken, sayıları 40’a yakın olduğu tahmin edilen PKK’lı saldırganlar, Türk vatandaşlarına önce sözlü olarak hakaret etti daha sonra ise kutlama alanını koruma altına almak için kullanılan demir bariyerleri vatandaşların üzerine attı.

Olayda çok sayıda kişi yaralanırken, yaralılardan bazılarının durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. İsviçre medyası olayın organize bir saldırı olduğunu duyurdu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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