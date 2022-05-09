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MEDYA

Ahmet Çakar'dan canlı yayında mide bulandıran hareket! Kahvesine konan sineği yakalayıp yedi

Reyting uğruna bu da yapıldı. Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında şoke eden anlar yaşandı. Ahmet Çakar kahve fincanına konan sineği yakalayıp yedi.

Beyaz Futbol programı devam ederken canlı yayında bir sinek Ahmet Çakar'ın yanındaki fincana kondu. Rasim Ozan Kütahyalı, Ahmet Çakar'dan sineği yakalamasını istedi.

Canlı yayın devam ederken Ahmet Çakar sineği yakaladı. Ancak bununla da yetinmeyip sineği ağzına attı ve yedi. O anlar herkesi şoke ederken programdaki diğer konukların midesi bulandı.

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