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MEDYA

Show TV'nin sansürlediği Güldür Güldür'deki Bakan Nureddin Nebati skeci

Güldür Güldür Show'un tanıtımında yer alan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin taklidinin yapıldığı skeç yayınlanmadı. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı yaşananlara tepki gösterip açıklama talep etti.

Show Tv’de yayınlanan Güldür Güldür programı bu kez Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’yi tiye aldı.

Nureddin Nebati’nin canlandırıldığı skeçte mazota gelen zamlar için söylenen sözler dikkat çekerken birden fazla sosyal ve ekonomik konulara da değinildiği görüldü.

Dün akşam yayınlanacağını duyurulan Nureddin Nebati skeci yayımlanmadı. Sosyal medyada kanala tepki yağdı. 

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