Türkiye'yi terk eden Seksenler oyuncusu Erdem Baş'ı İlker Gümüşoluk tiye aldı! 50 bin lira verdim ona

Pek çok dizi ve filmde rol alan oyuncu Erdem Baş, ABD'ye yerleşti. Baş'ın yolculuk öncesi İstanbul Havalimanı'nda paylaştığı videoyu komedyen İlker Gümüşoluk tiye aldı.

Çocuklar Duymasın, Seksenler ve Ayrılsak da Beraber gibi dizilerle bilinen oyuncu Erdem Baş, kendisine yeşil kart çıkınca Amerika'ya tanışacağını sosyal medya hesabından "Yaklaşık 2 saat sonra ABD'ye uçuyorum. Yeni bir hayat yeni bir macera beni bekliyor. Kızım ve eşim geçici bir süre için geride kaldı. Önce benim gitmem gerekiyor kızımın pasaportu yok daha çok küçük. İnşallah onları da temmuz ayında yanıma alacağım. 'Türkiye bir oyuncu kaybetti, ABD bir aktör kazandı' diyebiliriz. Nasıl gidiyorsun?' diyen olursa 'Green Card' çıktı. Bundan sonra ABD'de yaşayacağım." sözleriyle paylaşmıştı. Baş'ın "Türkiye bir oyuncu kaybetti" sözleri sosyal medyada tepki çekmişti.



Komedyen İlker Gümüşoluk, Baş'ın videosunu tiye alarak "Green Card çıktı, Amerika’ya gidiyorum." başlıklı bir video paylaştı. Gümüşoluk'un "Türkiye bir komedyen kaybetti ama Amerika çok büyük bir değer kazandı" diyerek gönderme yapması izleyenleri kahkahaya boğdu. Sürpriz sonla biten videoya beğeni ve yorum yağdı.