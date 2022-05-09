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Arka Sokaklar'da göçmen kelimesi sansürlendi! Minibüste taciz sahnesi olay oldu

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar'da "Göçmen" kelimesi sansürlendi.

Sosyal medyada kaçak göçmenlerin paylaştığı videoların gündem olması Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde de işlendi. Televizyonda yakalanan kaçak göçmenin serbest kaldığını duyan polisler "Ya sabır" diyerek tepkilerini dile getiriyor. Haberi izleyen bir vatandaşın ise tacizci göçmenin serbest bırakılmasına tepki göstererek "Yerin dibine batsın sizin adaletiniz" dedi. Dizide bir polisin kullandığı "Göçmen" ifadesinin sansürlenmesi ise dikkat çekti.

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