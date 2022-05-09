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DÜNYA

Rusya'nın Polonya Büyükelçisine büyük şok! Yüzüne kan rengi kırmızı boya attılar

POLONYA'nın başkenti Varşova'daki Sovyet askerlerinin mezarlığına çelenk koymak üzere tören alanına gelen Rusya'nın Polonya büyükelçisi, kırmızı boyayla saldırıya uğradı.

Her yıl Rusya, Azerbaycan ve Orta Asya Türk devletlerinin başkentlerinde kutlanan 9 Mayıs Zafer Bayramı’nda, 2. Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası’nı yenen Kızıl Ordu ve savaşta hayatını kaybedenler anılıyor. Sovyetler Birliği’nden bu yana gelen gelenek, 77. yılında devam ediyor.

Polonya’daki etkinlikler esnasında Varşova’daki Sovyet askerlerinin mezarlığına çelenk koymak üzere tören alanına gelen Rusya'nın Polonya Büyükelçisi Sergey Andreyev kırmızı boyayla saldırıya uğradı.

Öte yandan Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Polonya 45 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan ederek sınır dışı kararı almıştı. Polonya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada söz konusu kişilerden birinin 48 saat, diğerlerinin beş gün içinde ülkeyi terk etmesinin istendiği bildirilmişti.

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