Sadece göğüslerini kapayan kıyafetiyle şov yaptı! Serenay Sarıkaya kalça dansıyla olay oldu

Alice Müzikali'nde yer alan Serenay Sarıkaya dans ettiği anlarla gündeme geldi. Oyuncu arkadaşlarıyla eğlenen Serenay Sarıkaya kalça dansıyla kendinden geçti. Sarıkaya'nın bu halini görenler "Mohammed Alsaloussi görmesin hemen beğenir" yorumları yaptı.

Şahmaran dizisinde yer alan ve aynı zamanda Alice Müzikali ile izleyici karşısına çıkan Serenay Sarıkaya önce ayna karşısında kendinden geçti sonra ise kalça dansı yaptı. Alice Müzikali'nin setinden paylaşım yapan Sarıkaya, sadece göğüslerini kapatan uzun kollu büstiyeriyle hayranlarını mest etti. Alice Müzikali ekibi oyundan sonra da eğlenmeye gitti. Serenay Sarıkaya bu eğlencede kendini tutamadı. Kalça dansı yapan Serenay'ın keyifli hallerine beğeni yağdı.



Serenay Sarıkaya'nın dansına yorum yapanlardan bazıları ise "Meedo görmesin" dedi. Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi bu sıralar Serenay Sarıkaya'nın peşinde. Meedo olarak tanınan Mısırlı iş insanı, geçtiğimiz hafta Serenay Sarıkaya'nın 33 hafta önce paylaştığı bir fotoğrafına yorum yapmıştı.