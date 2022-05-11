Petrol fiyatlarının yüzde 6 düştüğü gün benzine dolar zammı gelince Ekrem Açıkel bombaladı

Petrolün varil fiyatı yüzde 6 oranında düşmesine rağmen Benzine 78 kuruş zam yapıldı. TGRT ana haber sunucusu Ekrem Açıkel, "Petrolde yüzde 6 düşüş oldu ama koşa koşa zam yaptılar' diyerek isyan etti.

Brent petrol fiyatları yüzde 6 oranında düştüğü gün benzine 78 kuruş zam yapılmasına TGRT ana haber sunucusu Ekrem Açıkel canlı yayında isyan etti. 'Koşa koşa zam yaptılar' diyen Ekrem Açıkel, şunları söyledi:

-Petrolün varili 106 dolar. Yine koşa koşa zam yaptılar. Kabul bir gerekçeleri var. Türkiye'deki dolar 15 lirayı aştı. Amma velakin yüzde 6 da petrolün varil fiyatı düştü. Dayanabilirler miydi amaç dayanmak olsa vatandaşa bir destek olalım olsa, bence dayanırlardı. Ama zam yapmak daha hoş herhalde...

Akaryakıt fiyatlarına gelen zammın resmi kanallar tarafından açıklanmamasına da tepki gösteren Ekrem Açıkel, "Valla sektöre yakın kaynaklar bir yere sızdırmış. İnternete düştü. Karman çorman. Memleketin bir numaralı üretim malzemesine gelen zammı hasbelkader öğreniyoruz, kulaktan kulağa, sevsinler sizin disiplininizi' dedi.

Benzin zammı

11 Mayıs 2022 itibariyle benzin fiyatlarına 78 kuruş zam yapıldı. Zam sonrası benzinin litresi İstanbul'da 21,11 liraya; Ankara 21,22 liraya İzmir'de ise 21.23 liraya yükseldi.