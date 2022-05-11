Bursa'da Zafer Plaza AVM'de yangın! Tavan çöktü, çok sayıda ekip sevk edildi

BURSA'nın en bilinen mekanlarından Zafer Plaza AVM'deki bir mağazada çıkan yangın sonucu tavan çöktü, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Bursa'nın en büyük alışveriş merkezlerinden Zafer Plaza'da bir işyerinin tavanı çöktü. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edilirken, göçük altında kalanların olup olmadığı araştırılıyor.

Edinilen bilgiye göre, Zafer Plaza'nın güney kısmındaki ünlü giyim mağazasında yaşanan tavan çökmesi neticesi alışveriş merkezini bir anda toz bulutu kapladı. O sırada mağazada ve alışveriş merkezi içerisinde bulunan vatandaşlar panik içerisinde kendilerini mağaza dışına attı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, 112, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ekibi sevk edildi.

Göçük altında kalan vatandaş olup olmadığının araştırıldığı öğrenildi.