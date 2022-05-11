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Fatih'te tramvayın İETT otobüsüne çarptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

FATİH'te 6 kişinin yaralandığı tramvay ile İETT otobüsü çarpıştığı kaza anının güvenlik kamerasını görüntüleri ortaya çıktı.

Bağcılar - Kabataş seferini yapan tramvay, Haseki durağında yolun karşısına geçmekte olan İETT otobüsü ile çarpışmış, kazada otobüste bulunan 6 yolcu hafif şekilde yaralanmıştı. Yaralı yolcular, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa hastaneye kaldırılmıştı. Kaza nedeniyle tramvay seferleri de durdurulmuştu.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Kazanın ardından otobüs olay yerinden kaldırılırken, tramvay seferleri de normale döndü. 6 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yolun karşısına geçmeye çalışan İETT otobüsüne, seyir halindeki tramvayın çarptığı görülüyor.

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