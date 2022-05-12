BIST 2.454
DOLAR 15,32
EURO 16,19
ALTIN 910,46
MEDYA

FOX'un Gülümse Kaderine dizisi 4. bölüm fragmanı

Gülümse Kaderine dizisi 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Gülümse Kaderine'nin bu hafta yayınlanacak ilk bölümünde neler yaşanacak? Gülümse Kaderine 18 Mayıs 2022 Çarşamba akşamı FOX'ta...

Eda ve Yaren, Bursa'da yetiştirme yurdunda büyümüş, birbirlerini kardeş olarak kabul ederek kimsesizliklerini avutmaya çalışan iki genç kızdır. Yaren, üniversite sınavına girip tıp fakültesini kazanarak doktor olmak istemektedir. Eda ise liseyi yarıda bırakmış, okuyarak bir yere varamayacağını düşünmektedir.

İkisi de on sekiz yaşını doldurdukları için artık kendi hayatlarını kurmak isterken iki kızın kaderi gittikleri bir ev partisinden sonra trajik bir şekilde tamamen değişecektir. Yaren, kendisinden saklanan geçmişinin sırlarına doğru bir yolculuğa çıkarken Eda ise bu yolculukta bütün krizleri fırsata çevirmeye başlar.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kanal D'nin Sadakatsiz dizisi 59. bölüm fragmanı
Kanal D'nin Sadakatsiz dizisi 59. bölüm fragmanı
TRT 1'in Kara Tahta dizisi 6. bölüm fragmanı
TRT 1'in Kara Tahta dizisi 6. bölüm fragmanı
TRT 1'in Teşkilat dizisi 46. bölüm fragmanı
TRT 1'in Teşkilat dizisi 46. bölüm fragmanı
İstanbul Sultanbeyli'de şüpheli araç kovalarken TIR'a çarpan motosikletli polislerden biri şehit düştü
İstanbul Sultanbeyli'de şüpheli araç kovalarken TIR'a çarpan motosikletli polislerden biri şehit düştü
İki çocuk annesi kadının şüpheli ölümü altıncı kattaki balkondan düştü
İki çocuk annesi kadının şüpheli ölümü altıncı kattaki balkondan düştü
Ses kısıklığı ile gittiği hastanede gırtlak kanseri olduğu ortaya çıktı
Ses kısıklığı ile gittiği hastanede gırtlak kanseri olduğu ortaya çıktı
Yurttan ayrılan Elif, sırra kadem bastı; dört gündür haber alınamıyor.
Yurttan ayrılan Elif, sırra kadem bastı; dört gündür haber alınamıyor.
Sevgilisi ile arkadaşının yüzüne asit atan saplantılı aşık kendi gözünü kör etti
Sevgilisi ile arkadaşının yüzüne asit atan saplantılı aşık kendi gözünü kör etti
Bir sözüyle ormanda karşılaştığı ayıları kaçırdı
Bir sözüyle ormanda karşılaştığı ayıları kaçırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyeli bombası : Geri gönderemeyeceksiniz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyeli bombası : Geri gönderemeyeceksiniz