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Melike Öcalan 'değdirmedim' diyen Mehmet Ali Erbil'e 2. Sayfa'da öyle bir kapak attı ki...

Önceki akşam düzenlenen Quality Ödül Töreni'nde sahneye çıkan Mehmet Ali Erbil, sözleriyle sunucu Melike Öcalan'ı dumura uğrattı.

Quality Ödül Töreni iş, sanat, cemiyet ve magazin dünyasının ünlü isimlerini bir araya getiren törende sahiplerini buldu. Gecenin sunuculuğunu ise Gökay Kalaycıoğlu ve Melike Öcalan yaptı. Bu yıl 13. düzenlenen törende birçok ünlü isim ödül alırken Mehmet Ali Erbil'in sözleri soğuk rüzgarlar estirdi.

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, sahnede Melike Öcalan hakkında konuştu. Sözleriyle zaman zaman tepki çeken Erbil, Öcalan için "Güzelleşmişsin kız. Elimi değdirdiklerim meşhur oluyor ama sana değdiremedim elimi" dedi. Erbil'in sözleri karşısında sinirlenen Öcalan ise "Öyle bir şey hiçbir zaman olmadı. Elinizi değdiremediğiniz bunu böyle söyleyin. Ben şu an şoktayım. 20 yıldır hiç böyle bir şey olmadı" diyerek Erbil'e tepki gösterdi. O esnada araya giren Kalaycıoğlu ise konuyu değiştirdi.

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