BIST 2.454
DOLAR 15,36
EURO 16,20
ALTIN 913,66
GÜNCEL

Suriyeli kadınları videoya çekip taciz etti Sahte güvenlikçi yakalandı

GAZİANTEP’te bir aşevi önünde bekleyen Suriyeli kadınları taciz ettiği anları kayda alarak, sosyal medyada paylaşan Emrah C., Gaziantep Emniyeti tarafından yakalandı.

Gaziantep’te kendisini özel güvenlikçi gibi gösterip bir aşevinin önünde sıra bekleyen Suriyeli kadınları sözleriyle taciz eden Emrah C.’nin ekiplerce yakalandığı bildirildi.

Emrah C. Suriyeli kadınlara şarkı söyleyerek, “Kızlar, el sallayın. Kimse el sallamıyor, Suriye! ”diyerek taciz etti. TikTok isimli sosyal medya platformunda videoyu paylaşan Emrah C.’ye vatandaşlar tepki gösterdi.

Vali Gül: 'Emniyetimiz yakalamıştır'
Konuyla ilgili Gaziantep Valisi Davut Gül resmi Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Gül, “Gaziantep’te Özel bir firmanın işlettiği Aşevi önünde sıra bekleyen kadınları izinsiz olarak kayda alıp sosyal paylaşım sitesinde paylaşan E. C. emniyetimiz tarafından yakalanmıştır. Konu adli mercilere intikal ettirilmiştir. Görüntülerdeki kişi özel güvenlik görevlisi değildir.” ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
HDP 'kim bu silahlı kişi' diye sormuştu! Bakın HDP binasına giren silahlı kişi kim çıktı?
HDP 'kim bu silahlı kişi' diye sormuştu! Bakın HDP binasına giren silahlı kişi kim çıktı?
İlber Ortaylı 'Türkiye'nin mülteciye ihtiyacı var' deyip hayati uyarılar yaptı! Kıyıları onlara satmayın...
İlber Ortaylı 'Türkiye'nin mülteciye ihtiyacı var' deyip hayati uyarılar yaptı! Kıyıları onlara satmayın...
Genç kadın AVM'de selfie tacizcisi sapığa dersini verdi! Elinden telefonunu alıp kırdı
Genç kadın AVM'de selfie tacizcisi sapığa dersini verdi! Elinden telefonunu alıp kırdı
TV8'in Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi 7. bölüm fragmanı
TV8'in Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi 7. bölüm fragmanı
Kanal D'nin Sadakatsiz dizisi 59. bölüm fragmanı
Kanal D'nin Sadakatsiz dizisi 59. bölüm fragmanı
TRT 1'in Kara Tahta dizisi 6. bölüm fragmanı
TRT 1'in Kara Tahta dizisi 6. bölüm fragmanı
Kanal D'nin Yargı dizisi 32. bölüm fragmanı
Kanal D'nin Yargı dizisi 32. bölüm fragmanı
TRT 1'in Teşkilat dizisi 46. bölüm fragmanı
TRT 1'in Teşkilat dizisi 46. bölüm fragmanı
İstanbul Sultanbeyli'de şüpheli araç kovalarken TIR'a çarpan motosikletli polislerden biri şehit düştü
İstanbul Sultanbeyli'de şüpheli araç kovalarken TIR'a çarpan motosikletli polislerden biri şehit düştü
İSKİ'nin su borusu patladı gökyüzüne kadar fışkırdı İstanbul'da 5 ilçede sular kesik açıklama geldi
İSKİ'nin su borusu patladı gökyüzüne kadar fışkırdı İstanbul'da 5 ilçede sular kesik açıklama geldi