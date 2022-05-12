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MAGAZİN

Mehmet Ali Erbil Melike Öcalan 'değdirmedim' videosu: Melike kapak attı

Mehmet Ali Erbil yine bel altı espri rezilliği ile gündemde. Sunucu Melike Öcalan'a belden aşağı espri yapan Mehmet Ali Erbil anında kapak gibi bir yanıt aldı.

Quality Ödül Töreni iş, sanat, cemiyet ve magazin dünyasının ünlü isimlerini bir araya getiren törende sahiplerini buldu. Törene damga vuran ise Mehmet Ali Erbil'in yaptığı çirkin yorum oldu. Melike Öcalan'a belden aşağı espri yapan Mehmet Ali Erbil'e tepki yağarken, Melike Öcalan 2. Sayfa programına bağlanıp ilk kez konuştu. Ödül törenindeki ölçülü tepkisini sürdüren Melike Öcalan, Erbil'e kelimenin tam anlamıyla ikinci bir kapak attı. İşte yaşananlar ve Melike Öcalan'ın açıklamaları: 

 -Sakin kalmaya çalıştım. Burda can sıkıcı olan onu meslek büyüğümüz olarak davet ettim. Meslek büyüğümüz olarak davet ettiğim kişinin bir kadına böyle bakması, buna şaşırıyor olması çok üzücü. Bir erkeğin eli değmeden bir kadının işinde başarılı ve ünlü olmasına şaşırılması çok üzücü. 

-Türk kadını bu psikolojik şiddetin sıkıntısını çekiyor. Geldiğimiz bu noktada hala bunları konuşuyor olmamız acı.  Şaka dediğiniz komik olur. Bu komik değil. Burda terazinin kantarı bayağı düşmüş. Hala şoktayım. 20 yıldır böyle bir şeyle karşı karşıya kalmadım. Ben Türk halkına da teşekkür etmek istiyorum; ben konuşmadan önce herkes cevabını verdi. 

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