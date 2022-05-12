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İstanbul'da hastane bahçesinde iğrenç olay! Kadınlara bakıp mastürbasyon yaparken...

İSTANBUL Sultangazi'de hastane otoparkında teşhircilik yapan şüpheliyi  kadının çektiği video kaydı yakalattı. Kadının adama tepki gösterdiği anlar cep telefonu kamerasına yansırken, gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Sultangazi'de Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi açık otoparkında hafif ticari araçta teşhircilik yapan kişiyi, o sırada çocuğu ile birlikte hastaneye gelen bir kadın fark etti. Sapığın o hallerini kameraya kaydeden kadın, sapığa tepki gösterip küfretti. Ardından da polise haber verdi. Bu sırada araçtaki sapık, olay yerinden arabasıyla kaçtı. Polis, kamera görüntülerinden aracın sahibi sapığı bulup gözaltına aldı. 

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