BIST 2.392
DOLAR 15,40
EURO 16,17
ALTIN 914,93
GÜNCEL

Sevgilisini öldüren 3 çocuk annesi kadına 15 yıl hapis: Yoksa o beni öldürecekti

Kağıthane'de sevgilisi olduğu iddia edilen Cengiz Kılıç'ı öldüren sanık Ayşe Gül'ün müebbet hapis talebiyle yargılandığı davadan karar çıktı.

Mahkeme, sanığa haksız tahrik indirimi uygulayarak 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık Ayşe Gül ayrıca ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan da 10 ay hapis cezası cezalandırıldı.

Kağıthane'de 16 Ağustos 2019'da, sevgilisi olduğu iddia edilen Cengiz Kılıç'ı (35), evinde silahla vurarak öldüren 3 çocuk annesi tutuklu sanık Ayşe Gül'ün müebbet hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 15.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ayşe Gül bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla bağlandı. Tarafların avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Pişman olduğunu söyledi
Duruşmada esasa ilişkin son savunmasını yapan sanık Ayşe Gül, pişman olduğunu ve maktul Cengiz Kılıç’ı öldürmeseydi onun kendisini öldüreceğini söyleyerek mahkemeden beraatını talep etti.

Haksız tahrik indirimi uygulandı
Alınan savunmaların ve beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Ayşe Gül’ü ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın cezasında haksız tahrik indirimi uygulayan heyet, bu cezayı 15 yıla indirdi. Mahkeme heyeti ayrıca, sanık Ayşe Gül’ün ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan da 10 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İddianameden
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olayın yaşandığı adresin şüpheli Ayşe Gül ile resmi nikahlı eşinin ikameti olduğu, maktul Cengiz Kılıç'ın şüphelinin evinin merdivenlerde ölü bulunduğu ve sol tarafında bir adet bıçak olduğu kaydedildi.

İddianamede, şüphelinin maktulü evinde bulunan silah ile vurduğu ve ardından silah ile birlikte kolluk kuvvetlerine teslim olduğu anlatıldı.
Hazırlanan iddianamede, şüphelinin 'kasten öldürme' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ekrem İmamoğlu'nu Özlem Gürses ifşa etti! "Bana 'Gezi masrafları İstanbul bütçesinden dedi"
Ekrem İmamoğlu'nu Özlem Gürses ifşa etti! "Bana 'Gezi masrafları İstanbul bütçesinden dedi"
Ahmet Çakar'ın Melis Sezen ve başörtülü kızlar için iğrenç sözleri: Sütyen giymemiş göğüsleri...
Ahmet Çakar'ın Melis Sezen ve başörtülü kızlar için iğrenç sözleri: Sütyen giymemiş göğüsleri...
Mehmet Ali Erbil Melike Öcalan 'değdirmedim' videosu: Melike kapak attı
Mehmet Ali Erbil Melike Öcalan 'değdirmedim' videosu: Melike kapak attı
Melike Öcalan 'değdirmedim' diyen Mehmet Ali Erbil'e 2. Sayfa'da öyle bir kapak attı ki...
Melike Öcalan 'değdirmedim' diyen Mehmet Ali Erbil'e 2. Sayfa'da öyle bir kapak attı ki...
122 kişiyi taşıyan yolcu uçağı pistin ortasında alev alev yandı! Dehşet anları kamerada
122 kişiyi taşıyan yolcu uçağı pistin ortasında alev alev yandı! Dehşet anları kamerada
Küçükçekmece'de inanılmaz görüntü: Merdivenlerden otomobiliyle bakın nasıl indi
Küçükçekmece'de inanılmaz görüntü: Merdivenlerden otomobiliyle bakın nasıl indi
Suriyeli kadınları videoya çekip taciz etti Sahte güvenlikçi yakalandı
Suriyeli kadınları videoya çekip taciz etti Sahte güvenlikçi yakalandı
HDP 'kim bu silahlı kişi' diye sormuştu! Bakın HDP binasına giren silahlı kişi kim çıktı?
HDP 'kim bu silahlı kişi' diye sormuştu! Bakın HDP binasına giren silahlı kişi kim çıktı?
İlber Ortaylı 'Türkiye'nin mülteciye ihtiyacı var' deyip hayati uyarılar yaptı! Kıyıları onlara satmayın...
İlber Ortaylı 'Türkiye'nin mülteciye ihtiyacı var' deyip hayati uyarılar yaptı! Kıyıları onlara satmayın...
TV8'in Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi 7. bölüm fragmanı
TV8'in Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi 7. bölüm fragmanı