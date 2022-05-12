Canan Kaftancıoğlu'ndan Yargıtay'ın verdiği karar için ilk tepki

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Yargıtay'ın cezasıyla ilgili karayı onamasıyla ilgili konuştu. Kaftancıoğlu "Mesele Canan Kaftancıoğlu'na verilen ceza değil hukukun geldiği noktadır. Umudunuzu kaybetmeyin. İktidardaki kötülüğü gönderinceye kadar çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Canan Kaftancıoğlu'na 5 ayrı suçtan verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 gün olan bölümünü onadı. Kaftancıoğlu, kamu görevlisine hakaret, cumhurbaşkanına hakaret ve Türkiye Cumhuriyeti'ni aşağılamak suçlarından hapis cezası aldı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Kaftancıoğlu'nun İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanarak 6 Eylül 2019'da mahkumiyetine karar verilen davanın temyiz incelemesini tamamladı.

Ceza aldığı suçlar

Daire, Kaftancıoğlu'na "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret"ten verilen 1 yıl 6 ay 20 gün ile "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak"tan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezalarını kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu gerekçesiyle onadı. Kaftancıoğlu'na, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan verilen 2 yıl 4 ay hapis cezası ise 1 yıl 9 ay olarak düzeltilerek onandı.

Bozulan kararlar:

Kararda, Kaftancıoğlu'nun Sakine Cansız paylaşımının "terör örgütü propagandası" suçunu oluşturmayacağı belirtildi.

Kaftancıoğlu'na, "PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan verilen 1 yıl 6 ay hapis ile "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan verilen 2 yıl 8 hapis cezaları ise daire tarafından bozuldu.

Kaftancıoğlu'nun, sosyal medya paylaşımı ve bir televizyon kanalındaki konuşmaları nedeniyle "PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırıldığı anımsatılan kararda, bu eylemlerin söz konusu suçun unsurlarını oluşturmadığı ifade edildi.



Kararda, "Terör örgütü propagandası yapma suçunun oluşması için terör örgütü ile ilgili bir öğretinin, düşüncenin veya inancın başkalarına tanıtılması, benimsetilmesi ya da yayılması amacıyla yapılmasının yanında terör örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek, bu yöntemleri övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde yapılması gerekmektedir." denildi.

"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçu bakımından ise kararda, muhalif kişiliği ile bilinen Kaftancıoğlu'nun sosyal medyadaki paylaşımlarının bütününün incelendiğinde atılı suçun unsurlarının oluşmadığı belirtildi.

Canan Kaftancıoğlu'ndan ilk açıklama

Kararı Fazıl Say'ın babası Ahmet Say'ın cenaze töreninde alan Canan Kaftancıoğlu videoyla görüşlerini paylaştı. Kaftancığlu, kendisine verilen ceza ile ilgili şunları söyledi:

“Burada mesele Canan Kaftancı’na ne ceza verildi, nasıl verildi meselesinin ötesinde. Bu ülkede hukukun geldiği nokta ve hukuksuzluğun hepimize yaşattığı mağduriyet. İktidardaki kötülüğü gönderinceye kadar 84 milyon için hukuku yeniden sağlayıncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz. Umudunuzu kaybetmeyin."

“Memleketime bahar gelmiş. Asla durmak, yılmak, yorulmak yok! Nerede olursak olalım çalışacak, çalışacak umudu örgütleyerek iktidardaki kötülüğü hep birlikte gönderecek, hukukun üstünlüğünü tesis ettiğimizde hep birlikte nefes alacağız…”