İlk başörtülü vali Kübra Güran Yiğitbaşı geçmişte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a böyle teşekkür etmiş

İlk başörtülü vali olan Afyonkarahisar Valiliği'ne atanan Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür videosu ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Valiler Atama Kararnamesi ile Afyonkarahisar Valiliği'ne atanan Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, Türkiye'nin ilk başörtülü valisi olarak tarihe geçti. Yiğitbaşı'nın yıllar önce bir televizyon programına katılarak başörtüsü özgürlüğü konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiği konuşma ise sosyal medyada gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Cumhurbaşkanlığı Valiler Atama Kararnamesi yayımlandı. Resmi Gazete'de yer alan kararname ile 10 ilin valisi görevden alındı, 20 ilin valisi değişti. Görevden alınan 9 vali, Vali Mülkiye Başmüfettişliği'ne, 1 vali ise Teftiş Kurulu Başkanı görevine getirilirken, yerlerine yeni vali atandı.

Görevlendirmeler arasında en dikkat çekici olanı hiç kuşku yok ki Afyonkarahisar Valiliği'ne atanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı'ydı. Yiğitbaşı, Türkiye'nin ilk başörtülü valisi oldu.

Katıldığı program gündem oldu

Afyonkarahisar Valiliği'ne atanan Yiğitbaşı'yla ilgili bir video ise sosyal medyada büyük ses getirdi. Yıllar önce katıldığı bir televizyon programında başörtüsü özgürlüğü için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Yiğitbaşı yayın sırasında şu ifadeleri kullanmıştı;

"Suskunluk sarmalında birey eğer yalnız olduğunu hissediyorsa görüşlerinde ve çevresinden çok fazla destek alamayacağını düşünüyorsa kendisini saklamak ve gizlemek durumunda hissediyor, dışlanmak endişesi yaşıyor. Ben çok şükür sizin politikalarınız ve özgürleştirici adımlarınız sayesinde o zamanlar imam hatip lisesi mezunu olduğumu ve şu başörtülü kimliğimle eğitim görme durumunu saklamak yolunda kaldım, vicdanen ne kadar rahatsız olsam da. Ama şu an Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde doktora yaptığım okulda başörtümle yardımcı doçent olarak görev yapmaktayım. Buna öncelikle çok teşekkür ediyorum, buna vesile olduğunuz için."