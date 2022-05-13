Turizm Bakanı Nuri Ersoy kendi şirketine 25 dönüm orman arazisi tahsisini onayladığını doğruladı! 'Ama eksik...'

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un sahibi olduğu şirketinin Türkbükü'nde yapacağı 5 yıldızlı tatil köyü projesine 25 bin metrekarelik orman arazisinin dahil edilmesine onay verdiği iddia edilmişti. Bakan Ersoy, Cüneyt Özdemir'e yaptığı açıklamada haberleri doğrularken, haberlerde eksik olduğunu söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a ait Ersoy Otelcilik, Aralık 2020'de Muğla'da Bodrum Hilton Türkbükü Otel'i bünyesinde bulunduran Azerbaycan merkezli ISR Holding'in bir şirketi olan ISR Turizm'i satın aldı. Satın alınan ISR Holding'in ismini 15 Ocak 2021'de MRA Turizm ve Otel İşletmeciliği A.Ş. olarak değiştirdi. Şirketin devriyle otel satın alındıktan sonra yıkıp yerine 5 yıldızlı tatil köyü yapılması kararı alındı.

Bakan Ersoy'un ana hissedarı ve yöneticisi olduğu şirket, 115 bin metrekarelik alana bitişik 25 dönüm arazinin tahsisi için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na müracaat etti. Orman vasfındaki hazine arazilerini tahsisinde sakınca görmeyen bakanlık, 24 Eylül 2021 tarihinde gereken onayı verdi.

Bu onayla Bakan Ersoy'un başında olduğu Kültür ve Turizm Bakanlığı, yine Ersoy'un yönetimindeki şirkete 25 dönümlük hazine arazisini tahsis etmiş oldu. Tahsis edilecek 25 bin metrekarelik bu alanda ise 120 odalık bir blok inşa edilecek.

Haber doğru ancak eksik!

İddialarla ilgili Cüneyt Özdemir'in sorularını cevaplayan Bakan Ersoy, "Haber doğru ancak eksik" dedi. "Ben Hilton'un arazisinin sahibi şirketi 2012 yılında satın aldığımda o zaman bu tahsis yapılmıştı." ifadelerini kullanan Bakan Ersoy, önümüzdeki günlerde detaylı açıklama yapacağını söyledi.