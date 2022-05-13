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DEAŞ'lılar Adana'da dehşet saçtı! Önce kurşunladılar, sonra benzin döküp evleri yaktılar! o anlar kamerada

ADANA'da film sahnelerini aratmayan dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı. Adana’da kimliği belirsiz 5 kişi tarafından evleri kurşunlanan ailenin 1 gün sonra da hem kendi hem de akrabalarının evi benzin dökülerek yakıldı. İsa Kıtay, "DEAŞ sempatizanları bu mahallede herkes bize katıldı. Sende katıl' diyerek tehdit etti" dedi. Anlattıkları kan dondurdu.

Adana’da kimliği belirsiz 5 kişi tarafından evleri kurşunlanan ailenin 1 gün sonra da hem kendi hem de akrabalarının evi benzin dökülerek yakıldı. Kurşunlanma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken aile husumetlilerinin olmadığını, faillerin terör örgütü DEAŞ sempatizanları olduğunu öne sürerek biran önce yakalanmalarını istedi. Evi yakılan mağdurun anlattıkları kan dondurdu.

Bu mahallede herkes bize katıldı, sen de katıl!
Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi 1311 Sokakta 9 Mayıs Pazartesi günü gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, hurdacılık yapan 6 çocuk babası Yusuf Kırtay'ı (25) terör örgütü DEAŞ sempatizanları son dönemde 'Bu mahallede herkes bize katıldı. Sende katıl' diyerek tehdit etti.

Önce kurşunladılar, sonra ateşe verdiler
Kırtay ise sempatizanların teklifine olumsuz yanıt verince 9 Mayıs gece saatlerinde kimliği belirsiz, yüzleri maskeli 5 kişi sokağa geldi. Bir süre sokakta gezen kişiler, yanlarında getirdikleri tabanca ve uzun namlulu silahlarla Kırtay'ın evinin avlu kapısına ateş etti. Kırtay ise olayı polise bildirdi.

10 Mayıs Salı günü gece saatlerinde ise yine kimliği belirsiz kişiler tarafından Yusuf Kırtay'ın ve hemen yanında bulunan ağabeyi Abit Kırtay'ın evi benzin dökülerek yakıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürürken 2 ev kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri de failleri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay anı güvenlik kamerasında
Kimsenin yaralanmadığı olayda kurşunlama anı ise mahalledeki bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yüzleri maskeli 5 kişinin sokağa gelip evin avlu kapısına nişan alıp ateş etmesi, sokakta serbestçe gezip etrafta inceleme yapmaları yer aldı. Yusuf ve Abit Kırtay'ın babaları İsa Kırtay (60), “İlk önce gece gelip burayı taradılar. Taradıktan 1 gün sonra evi ateşe verdiler. İtfaiye geldi 2 saatte söndürdü. Evdeki her şey yandı. Hiçbir şey kalmadı. Sadece kıyafetleriyle dışarı çıktılar” diye konuştu.

Mahallede silahla geziyorlar, gasp ve hırsızlık yapıyorlar
Evlatlarının evini yakan şahısların mahallede herkesi tehdit ettiklerini öne süren baba Kırtay, “Bunlar mahallede ellerinde silahla geziyorlar. Gasp, hırsızlık yapıyorlar. Bunların biran önce bulunmalarını istiyorum. Bağlantılarının da bulunmalarını istiyorum. Yeşilbağlar ve Bahçelievler mahallelerine dadanmış durumdalar. Ceza almalarını istiyorum. Devletimize güveniyorum. Eğer bize bir şey olursa bunlar yapmıştır çünkü benim düşmanım yok” ifadelerini kullandı.

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