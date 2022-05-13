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Beyin yakan olay! Sütçü sevgilisini 'akrabam' diye eve aldı, çocuk yapıp kocasının nüfusuna yazdırdı

FOX TV'de Fulya ile Umudun Olsun programında akıllara durgunluk veren olay! "Akrabam" direk evine aldığı sütçü sevgilisiyle birlikte olan kadın, ilişkiden doğan çocuğu kocasının nüfusuna geçirdi. Adlatılan koca canlı yayında her şeyi tek tek anlattı.

Ekranların gündüz kuşağında yayınlanan programlarda toplumdaki çürümeyi gözler önüne seren akılalmaz olaylar işlenmeye devam ediyor. Fox Tv'deki Fulya ile Umudun Olsun programında şoke eden bir olay yaşandı. Berkan isimli vatandaş, eşinin 'Akrabam' diye tanıtarak eve çağırdığı sütçü sevgilisinden çocuk yapıp, kendi nüfusuna kaydettirdiğini açıkladı.

Sütçü sevgiliyi 'akrabam' diye eve alıp...
Mağdur olduğunu ifade eden Berkan isimli kişi eşi Mihriban'ın uzaktan akrabası olarak tanıttığı Ferhat'ın bir süre kendilerinde kalması için yanına çağırdığını söyledi. Berkan, eşi ve Ferhat'ın hareketlerinden şüphelenip olayı biraz araştırınca Ferhat'ın, eşi Mihriban'ın akrabası değil sevgilisi olduğunu öğrendiğini söyledi.

Çocuk sevgilisinden çıktı ama...
Eşiyle evlendikten sonra çocuk sahibi olduğunu söyleyen Berkan, daha sonra çocuğun kendisinden değil, Ferhat'tan olduğunu öğrendiğini anlattı. Canlı yayına bağlanan Ferhat ise, daha önce sütçülük yaptığını, Mihriban ile mahallede süt satarken tanıştığını ve daha sonra birlikte olduklarını iddia etti.

Savcılığa başvurunca barışmak istedi
4 ay boyunca Ferhat ile kaçan eşi ve çocuğundan haber alamayan Berkan, savcılığa başvurmasının ardından Mihriban'ın kendisine ulaşarak barışma teklif ettiğini söyledi. Ferhat ise Mihriban'a ve çocuğa sahip çıkacağını ifade ederek, Berkan ile Mihriban'ın boşanma davasının sonuçlanmasının beklediğini söyledi. İkili karşılıklı suçlamalarda bulunurken çocuğun ise devlet yurdunda kaldığı öğrenildi.

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