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Hortum önce döndürdü sonra yere çarptı! İzleyenleri gülmekten kırıp geçiren görüntü

ANTALYA’da bir hal çalışanı etrafı sulamak isterken hortumdan aniden gelen su ile kontrolünü kaybederek önce etrafında döndü ardından yere düştü. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler izleyenleri güldürürken yere düşen çalışanın hortumun sert darbesinden son anda kurtulması olabilecek bir kazanın önüne geçti.

Sosyal medyada paylaşılan ve Antalya Toptancı Hali’nde yaşandığı belirtilen görüntülerde eline hortumu alan çalışan etrafı sulamak isterken aniden artan su seviyesi ile kendisini yerde buldu. Su seviyesinin artması ile kontrolünü kaybeden adam önce hortum ile etrafta döndü ardından yere düştü. Kalktığında sinirli olan çalışanın düştüğü esnada hortumdan gelen sert darbeyle yaralanmamış olması bir kaza ihtimalini de ortadan kaldırdı. İzleyenleri güldüren görüntüler ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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