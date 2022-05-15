BIST 2.419
DOLAR 15,48
EURO 16,11
ALTIN 901,82
MEDYA

Kanal D'nin Arka Sokaklar dizisi 628. bölüm fragmanı

Arka Sokaklar dizisi 628. bölüm fragmanı yayınlandı. Arka Sokaklar'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Arka Sokaklar 20 Mayıs 2022 Cuma akşamı Kanal D'de...

Yüzyıllara meydan okuyan, büyülü, kocaman bir şehir; İstanbul. Ve bu şehrin her sokağını, herkes için daha güzel, daha yaşanır bir yer yapmak uğruna her türlü kötülüğe ve sıkıntıya meydan okuyan yürekli polislerimiz…

İstanbul Polis Teşkilatı Asayiş Şube’de görev yapan sivil bir ekip, minibüsleriyle bu metropolün sokaklarını arşınlamakta ve karşılarına çıkan her türlü kanunsuzlukla savaşmaktadırlar. Polislerimiz, görevleri sırasında, değişik ve çeşitli insan hikayeleriyle sürekli karşılaşmaktadır.

Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikayelere; meslek yıllarının tecrübesi ve babalığıyla yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren Rıza Baba olur. Rıza Baba; ekibe, hem mesleğe hem de hayata dair pek çok şeyi öğretecek, unutulanları hatırlatacaktır.

Kısacası, polislerimizin ve ailelerinin hayatları ile İstanbul sokaklarının serüveni iç içe geçecek, kahramanlarımız; sevinçte, kederde, aşkta ve yalnızlıkta her zaman birbirlerinin yanında olacaklar. İçlerinden biri tökezlediğinde hep birlikte ona destek olup ayağa kaldıracaklar.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
TRT 1'in Kasaba Doktoru dizisi 7. bölüm fragmanı
TRT 1'in Kasaba Doktoru dizisi 7. bölüm fragmanı
Show TV'nin Baba dizisi 13. bölüm fragmanı
Show TV'nin Baba dizisi 13. bölüm fragmanı
Güldür güldür Nebati skeci yayınlandı! İşte sansürlendi denen Nureddin Nebati skecinin tamamı
Güldür güldür Nebati skeci yayınlandı! İşte sansürlendi denen Nureddin Nebati skecinin tamamı
Rize-Artvin Havalimanı açıldı Erdoğan'dan açılış töreninde önemli açıklamalar
Rize-Artvin Havalimanı açıldı Erdoğan'dan açılış töreninde önemli açıklamalar
Davutoğlu’na Adıyaman'da 'HDP' ve 'CHP’ tepkisi
Davutoğlu’na Adıyaman'da 'HDP' ve 'CHP’ tepkisi
Muhalif medya neden davet edilmedi? SADAT üyesi Ersan Ergür açıkladı
Muhalif medya neden davet edilmedi? SADAT üyesi Ersan Ergür açıkladı
Camide ellerini ovuştura ovuştura ayakkabı seçip çalan yaşlı adam pes dedirtti
Camide ellerini ovuştura ovuştura ayakkabı seçip çalan yaşlı adam pes dedirtti
SADAT'tan Kılıçdaroğlu'nun terörist iddiasına cevap: Ekrem İmamoğlu bizim yan komşumuz olamazdı
SADAT'tan Kılıçdaroğlu'nun terörist iddiasına cevap: Ekrem İmamoğlu bizim yan komşumuz olamazdı
MSB duyurdu: Şehitlerin kanı yerde kalmadı 52 terörist etkisiz
MSB duyurdu: Şehitlerin kanı yerde kalmadı 52 terörist etkisiz
Turizm Bakanı Nuri Ersoy kendi şirketine 25 dönüm orman arazisi tahsisini onayladığını doğruladı! 'Ama eksik...'
Turizm Bakanı Nuri Ersoy kendi şirketine 25 dönüm orman arazisi tahsisini onayladığını doğruladı! 'Ama eksik...'