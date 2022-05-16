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Marmaray’da Fenerbahçe ve Trabzonspor taraftarları birbirine girdi o anlar görüntülendi

İhlas Haber Ajansı

Marmaray’da karşılaşan Fenerbahçe ve Trabzonsporlu taraftarlar arasında kavga çıktı. Karagümrük maçından çıkan Fenerbahçeli taraftar arasında kalan Trabzonsporlu 3 taraftar trenden çıkıp istasyonunun kullanılmayan alanına geçerek olay yerinden uzaklaştı. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul’da oynanan Trabzonspor-Altay maçından dönen bordo-mavili taraflarlar ile Karagümrük maçından çıkan Fenerbahçe taraftarları arasında kavga çıktı.

Söğütlüçeşme Marmaray istasyonunda karşılaşan Fenerbahçe taraftarları ile Trabzonspor taraftarları arasında sözlü başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Bazı Fenerbahçeli taraftarlar ortamı yatıştırmaya çalışsa da bir diğer grup, Trabzonsporlu 3 taraftarı tekme tokat dövdü.

Trabzonsporlu taraftarlar trenden çıkıp istasyonun kullanılmayan alanına geçmesiyle birlikte saldırıdan kurtulmayı başardı. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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