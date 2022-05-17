Kemal Kılıçdaroğlu Atatürk Havalimanı yeşil alan bizim projemiz demiş! 2018'deki sözleri çok başka

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2018'de Atatürk Havalimanı'na millet bahçesi yapılması projesinin kendilerine ait olduğunu telefonlarının dinlenerek çalındığını söylediği ortaya çıktı. Canan Kaftancıoğlu, bugün Atatürk Havalimanı önünde protesto konuşmasına katılım çağrısı yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk Havalimanı arazisine yapılacak millet bahçesine karşı çıkarak yatırımcı ve müteahhitleri uyarmıştı Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı, akıllara 2018'de söylediği "Bizim telefonlarımızı dinledikleri için, orayı ne yapacağımızı öğrenip yeşil alan yapacaklarını açıkladılar." sözlerini getirdi.

CHP, yerine Millet Bahçesi yapılacağı duyurulan Atatürk Havalimanı'na giderek eylem yapılacağını duyurdu. Tartışma konusu olan Millet Bahçesi ile ilgili Kılıçdaroğlu'nun 2018 yılında söylediği sözler gerçekleri ortaya çıkardı.

Millet Bahçesi'ne çevirmek bizim projemizdi

Kemal Kılıçdaroğlu 2018 yılında katıldığı TV programında yaptığı konuşmada, "Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bizim projemizdi, her şeyimiz hazırdı, telefonlarımızı dinleyip çaldılar" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Oranın planlarını dahi yaptık. Hangi kültür merkezlerini yapacağımızı, ve nasıl yapacağımızı, binalarımızın şekli bile hazırdı. Büyükşehir belediye başkanımız açıklayacak. Atatürk Havalimanı'na yapılacak olan Millet Bahçesi'nin tüm planları fotoğraflı bir şekilde hazırlandı" dedi.

Canan Kaftancıoğlu bugün Atatürk Havalimanı'na çağırdı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu dün akşam sosyal medyada yaptığı açıklamasında "Yarın saat: 11.00’de Atatürk Havalimanına gidiyoruz. Atatürk’e, doğaya, kente düşman olanlara bir çift sözümüz var. Doğa dostu kurumlar ve kişileri bekliyoruz." dedi.