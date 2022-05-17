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Selman Güler'in şehit olmadan 6 gün önce çektiği video ortaya çıktı kuzenine bakın ne demiş?

İhlas Haber Ajansı

Pençe-Kilit Operasyonu'nda Kuzey Irak'ta araziye yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Gümüşhaneli Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler’in, şehit olduğu 13 Mayıs’tan 6 gün önce çektiği video ortaya çıktı. Öte yandan Şehit Güler’in, kuzeni Mehmet Öksüz ile yaptığı konuşmada, ‘Dağa çıkarsam daha inmem’ dediği öğrenildi.

Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında Kuzey Irak'ta yürütülen operasyonlarda, araziye yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 13 Mayıs tarihinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler, Kelkit ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından, Kelkit ilçesi Başpınar Köyü aile kabristanlığına defnedildi.

Gözyaşları içerisinde defnedilen şehidin, şehit olmadan 6 gün önce yakınlarına gönderdiği video ortaya çıktı.

Yağan karın şaşkınlığını yaşıyor
Videoda 7 Mayıs tarihinde görev yaptığı bölgede yağan karın şaşkınlığını yakınlarıyla paylaştığı görülen Gümüşhaneli şehit Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler’in son görüntüsünde yağan karın şaşkınlığını yaşadığı görülüyor.

"Bu yolun geri dönüşü yok"
Öte yandan Şehit Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler’in 31 Mart tarihinde sosyal medya üzerinden mesajlaştığı kuzeni Mehmet Öksüz’e “Halamoğlu, bak yakında operasyon başlıyor, bu yolun geri dönüşü yok. Dağa çıkarsam daha inmem” dediği öğrenildi.

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