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CHP

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan havalimanı tartışmasına tepki: Sureti muhalif görünen...

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı hakkında daha önce söylediği projenin yeniden gündeme gelmesi tartışma yarattı. CHP'li Tuncay Özkan, Gülay Yedekçi'nin hazırladığı projesini anlattığı videoyu paylaşarak "Kılıçdaroğlu kadar başınıza taş düşsün' dedi. Bu paylaşımın üzerine Kemal Kılıçdaroğlu da açıklama yaptı.

Atatürk Havalimanı projesiyle ilgili CHP'nin çalışma yaptığı açıklamalarının yeniden gündeme gelmesi üzerine CHP' milletvekili Tuncay Özkan'ın Gülay Yedekçi'nin videosu üzerinden paylaşımı üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu "Türkiye’de üzerine en çok algısal operasyon yapılan kişiyim. Bu değişmez, ben alışığım. Ancak yurttaşlarımıza önerim, sureti muhalif görünen ama psikolojik harp dahilinde kurulmuş yapılara dikkat etmeleridir. Sarayın troll içeriklerini yayanlara bakmak yeterli olacaktır kanımca." dedi.

Kılıçdaroğlu kadar başınıza taş düşsün
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan Gülay Yedekçi'nin videosunu paylaşarak şunları söyledi: "Gülay Yedekçi arkadaşımızın projesini çarpıtan trollere diyorum ki, başınıza Kemal Kılıçdaroğlu kadar taş düşsün. Atatürk Havalimanı sizin hayal edemeyeceğiniz güzellikleri barındıracak kadar büyük. Hem havalimanı kalacak hem de o güzelliklere yeniden hayat bulacak."

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