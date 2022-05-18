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Melih Tanrıverdi Kemal Kılıçdaroğlu'nu neden SADAT'a almadığı açıkladı

SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi Halk TV'de yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. Melih Tanrıverdi, kendilerine baskın yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nu neden içeri almadıklarını da izah etti.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kapıya gidip içeri alınmadığı SADAT'a yönelik tartışmalar tekrar gündeme gelirken, Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi Halk TV canlı yayınında katıldı. Tanrıverdi Kılıçdaroğlu'nun şirkete gelmesi ile ilgili, "Kemal Bey keşke randevu alsaydı, biz de orada olsaydık. Biz de görüşmek isterdik" dedi.

Tanrıverdi, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun SADAT'ın kapısına gitmesine ilişkin ise şunları söyledi:

"Kemal Bey keşke randevu alsaydı, biz de orada olsaydık. Biz de görüşmek isterdik. Kemal Bey bizim orada olmadığımız bir zamanı tercih etti. Niyeti görüşmek değil şov yapmaktı herhalde. O gün çok yorgun ve bitkin vaziyetteydik. Ali Bey, şirkete geldiğinde ne oluyor diye bakmak için dışarı çıkmış. Engin Altay'a 'Neden randevu almadınız?' diye soruyor" dedi.

"Yine de neden Kılıçdaroğlu'nu içeri almadınız?" sorusuna da yanıt veren Tanrıverdi, "Kameralar açık, telefonlar açık gelmişler ziyarete. Bu misafirlik değil, şov yapmak" ifadelerini kullandı.

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