BIST 2.401
DOLAR 15,95
EURO 16,78
ALTIN 933,33
YEREL

Osmaniye'de ceviz büyüklüğündeki dolu, koyunları telef etti

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde başlayan dolu yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ilçeye bağlı Tozlu köyünde doluya arazide yakalanan koyunlardan bazıları telef oldu. Çoban Hasan Terkeşli ise, “Bir arabanın altına sığındım canımı zor kurtardım” dedi.

Kadirli'de dün akşam saatlerinde başlayan dolu yağışı Tozlu, Tekeli, Kesikkeli, Mecidiye köylerinde etkili oldu. Aniden bastıran dolu yağışından dolayı binlerce dönüm mısır ve buğday ekili tarım arazisi zarar gördü.

İlçeye bağlı Tozlu köyünde çoban Hasan Terkeşli, dolu yağışına koyunları ile birlikte arazide yakalandı.

Ceviz büyüklüğünde yağan dolunun, küçükbaş hayvanların başına isabet etmesinden dolayı 25 koyun telef oldu. Dolu yağışından kaçarak kurtulan ve “Canımı zor kurtardım” diyen Hasan Terkeşli, “Koyunlarımı otlatmak için arazideydim. Hava birden bulandı. Yağmur yağacağını anladım. Koyunlarımı geri çevirip ahıra götürmek için döndüm ama o arada 5 dakika içinde yağmur başladı. Yağmur bir anda doluya döndü. Dolu bastırınca koyunlarım dolunun yönüne doğru yön değiştirmeye başladı. Durduramadım koyunları önüne geçemedim beni tepeleyeceklerdi. Dolu şiddetlendi neredeyse yumurta büyüklüğünde yağmaya başladı. O esnada bir araba geldi arabanın altına girdim ben canımı zor kurtardım. Dolu koyunun kafasına düştükçe koyunlarım bir bir yere yıkıldı. Yıkılan olduğu yerde öldü. Şu anda ilk belirlememe göre 25 koyunum telef oldu ama daha tam sayım yapmadım daha fazla da olabilir” dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Esenler Belediyesi Başkanı Tevfik Göksu: 57 bin civarında mülteci var, rahatsız edecek bir boyut yok
Esenler Belediyesi Başkanı Tevfik Göksu: 57 bin civarında mülteci var, rahatsız edecek bir boyut yok
Melih Tanrıverdi Kemal Kılıçdaroğlu'nu neden SADAT'a almadığı açıkladı
Melih Tanrıverdi Kemal Kılıçdaroğlu'nu neden SADAT'a almadığı açıkladı
SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi: Sedat Peker SADAT'tan randevu talep etti
SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi: Sedat Peker SADAT'tan randevu talep etti
FOX'un Evlilik Hakkında Her Şey dizisi 32. bölüm fragmanı
FOX'un Evlilik Hakkında Her Şey dizisi 32. bölüm fragmanı
Show TV'nin Aziz dizisi 26. bölüm fragmanı
Show TV'nin Aziz dizisi 26. bölüm fragmanı
ATV'nin Bir Zamanlar Çukurova dizisi 137. bölüm fragmanı
ATV'nin Bir Zamanlar Çukurova dizisi 137. bölüm fragmanı
Kılıçdaroğlu'nun ardından İmamoğlu'nun da videosu çıktı! 'Yeşil alana ihtiyaç var' demiş
Kılıçdaroğlu'nun ardından İmamoğlu'nun da videosu çıktı! 'Yeşil alana ihtiyaç var' demiş
Apaçi dansından hallice! Yargı setinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu kendinden geçti
Apaçi dansından hallice! Yargı setinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu kendinden geçti
Selman Güler'in şehit olmadan 6 gün önce çektiği video ortaya çıktı kuzenine bakın ne demiş?
Selman Güler'in şehit olmadan 6 gün önce çektiği video ortaya çıktı kuzenine bakın ne demiş?
Damadına elini uzatmadı! İbrahim Tatlıses'ten açıklama geldi: Meğer nişanda Dilan Çıtak...
Damadına elini uzatmadı! İbrahim Tatlıses'ten açıklama geldi: Meğer nişanda Dilan Çıtak...