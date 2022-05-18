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Esenler Belediyesi Başkanı Tevfik Göksu: 57 bin civarında mülteci var, rahatsız edecek bir boyut yok

Esenler Belediyesi Başkanı Tevfik Göksu, "Esenler'de mülteci nüfusu ne kadar, sizi rahatsız ediyor mu?" sorusuna "Yok biz de rahatsız edecek bir boyut yok. 57 bin civarında mülteci var. Bize yansıyan, sorun olarak gördüğümüz pek bir şey yok doğrusu." diye cevap verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nin AKP Grup Başkan Vekili ve Esenler Belediyesi Başkanı  Tevfik Göksu, katıldığı bir canlı yayında sorulan "Esenler'de mülteci nüfusu ne kadar, sizi rahatsız ediyor mu?" sorusuna, verdiği cevapla gündem oldu. 

İBB Meclisi ve AK Parti Esenler Belediyesi Başkanı Tevfik Göksu, Haber Globel'de Buket Aydın'ın 'Yüz Yüze' programına katıldı. Buket Aydın'ın, "Esenler'de mülteci nüfusu ne kadar? Sizi rahatsız ediyor mu?" sorusuna Göksu şöyle cevap verdi:

"Yok biz de rahatsız edecek bir boyut yok. 57 bin civarında mülteci var. Bize yansıyan, sorun olarak gördüğümüz pek bir şey yok doğrusu. İstanbul'da bildiğim kadarıyla 500 bin kadar mülteci var. Mülteci eleştirilerini de insani bulmuyorum.

Hele hele Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın söylediği gibi zorla dışarı atmak gibi bir nefret suçunu içerecek ve gayri insanı bir olayın içerisinde asla olamayız."

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