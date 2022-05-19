Mankenler yumruk yumruğa birbirine girdi! Gece kulübü önünda ortalık karıştı

Bir tanıtım etkinliği için Slovakya'nın başkenti Bratislava'ya giden iki manken gece kulübü önünde birbirine girdi. Birbirlerine küfür eden iki manken daha sonra yumruklaşmaya başlarken kavga yerde devam etti.

İngiltere’nin ünlü mankenlerinden Crystal Foster ve arkadaşı Beth Adams, bir tanıtım etkinliği için gittikleri Slovakya’yı birbirine kattı. Başkent Bratislava’daki bir gece kulübünde düzenlenen etkinlik sırasında beyaz elbise ve ince topuklu ayakkabı giyen Foster ve Adams bilinmeyen bir sebeple ağız dalaşına girdi. Daha önce Playboy dergisine çıplak poz veren ve sosyal medyada yüz binlerce takipçisi olan mankenlerin kavgası gece kulübünün önüne taştı. Birbirlerine hakaret eden mankenleri kimse durdurmaya çalışmazken tartışma kısa bir süre içinde fiziksel kavgaya dönüştü.



İngiliz medyasında yayınlanan videoda ise iki kadının birbirine yumruk attığı ve saçlarını çekiştirdiği görülüyor. 26 yaşındaki Foster ile Adams’ın kavgası sırasında kadınlardan birinin sarı renkli peruğu koparken, insanlar kavgayı ayırmak yerine izledi ve tezahüratta bulundu. Foster, mekandaki güvenlik görevlisinin kendisini taciz etmesinden sonra kavganın çıktığını iddia etti. Fakat işletmenin sözcüsü ise mankenlerin mekanda olay çıkardığını güvenlik görevlisinin araya girdiğini söyledi.



"Kavgayı durdurmak gibi bir görevimiz ise yok”

Yetkili, “Davetlilerden biri diğer konuklara fiziksel saldırı uygulamaya başlayınca güvenlik görevlisi müdahale ederek kadınları çıkardı. Mekanın dışında yaşanan kavgayı durdurmak gibi bir görevimiz ise yok” dedi. Olay yerine polisin de çağrıldığı açıklanırken mankenlerin ilk uçakla İngiltere’ye döndüğü de belirtildi.